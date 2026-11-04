Flor de la V repudió la violencia hacia la comunidad trans tras un ataque en Palermo

La conductora Flor de la V repudió el ataque transfóbico contra trabajadoras sexuales trans ocurrido el pasado 2 de noviembre en los Bosques de Palermo, y denunció la estigmatización que enfrenta la comunidad travesti-trans en Argentina.

Según fuentes de la Agencia Noticias Argentinas, la actriz y activista fue de las primeras en alzar su voz tras conocerse la brutalidad del ataque, llevado a cabo por un grupo de entre 50 y 60 jóvenes, algunos en bicicleta, que persiguió y agredió a mujeres trans que trabajaban en la zona de Palermo.

A raíz de la viralización de los videos de los atacantes, Flor de la V ofreció declaraciones a la prensa, advirtiendo sobre la naturalización de los ataques de odio hacia la comunidad LGBTQ+. "Yo no puedo más. Me canso de pelear. Me canso de estar defendiendo mi existir, me canso. Todos los días tengo que levantarme y ponerme una armadura, y decir: 'Yo soy esto, yo tengo que salir a defender mi identidad'", lamentó.

Reconoció su situación de privilegio, pero enfocó su atención en la difícil realidad de sus pares: "Y lo digo yo desde mi privilegio: que tengo una cama caliente, tengo un marido, tengo un trabajo, tengo una profesión. ¿Qué les queda a estas chicas que no tienen nada? Porque las ven ahí: fueron echadas de sus hogares, de los colegios, discriminadas en los trabajos, violentadas a nivel social y expulsadas de absolutamente todo".

La conductora expresó su desilusión al reflexionar sobre su vida: "Yo no creí que a los 50 años iba a vivir en una sociedad donde tenga que pedir permiso para existir". Con más de tres décadas de trayectoria en los medios, reveló una triste realidad: no hubo "un año sin enfrentar episodios transfóbicos o de violencia pública". "Desde que debuté en la farándula, creo que no hubo un año en que no haya vivido algún episodio transfóbico, algún episodio de violencia pública", confesó.

También se pronunció sobre la forma en que algunos medios comunicaron la noticia: "Si naturalizamos la violencia hacia una persona trans por su identidad, simplemente por existir, y hacemos de la discriminación un show mediático, no nos puede sorprender que salgan a golpear y a cazar travestis en Palermo".

Flor de la V lamentó la exclusión que sufre la comunidad trans: "Yo formo parte de esta sociedad, pero formo parte de esta sociedad porque soy una privilegiada, porque lamentablemente mi caso es único. No es lo que veo en mis compañeras".

"Cuando decimos que las chicas están paradas ahí: no están paradas porque quieren, no están paradas porque disfrutan de vender su cuerpo. Yo quiero que cualquier persona experimente lo que significa tener que vender su cuerpo, lo que significa llegar a ese punto para poder sobrevivir, porque es para poder comer. Nos obligan a eso porque no nos dan posibilidades".

"Esto que acaba de suceder deja en evidencia el maltrato, la violencia y la exclusión que viven las travestis en Argentina. Luchamos por leyes que hay gente que las tiene naturalmente, simplemente por nacer. Y encima, además de eso, nos persiguen y nos quieren quitar lo más sagrado que tiene un ser humano, que es el caminar libre sin tener miedo a que lo asesinen. ¿Qué más nos quieren hacer?", concluyó.