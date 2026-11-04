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Hallaron sin vida a Estefanía Monzón, joven desaparecida en General Rodríguez

Estefanía Monzón era intensamente buscada desde este lunes. Su pareja fue detenida como principal sospechoso del crimen.

04/11/2026 | 19:04Redacción Cadena 3

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Hallan sin vida a Estefanía Monzón, joven desaparecida en General Rodríguez

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Una joven de 30 años, quien estaba desaparecida desde este lunes, fue hallada sin vida en la localidad de General Rodríguez, en el oeste del conurbano. Por este hecho, su novio ha sido arrestado, siendo el principal sospechoso del femicidio.

El cuerpo de Estefanía Crystal Monzón fue encontrado en la intersección de Ruta 7 y Obligado, en una vivienda del barrio Los Perales, donde residía junto a Iván Lencina, actualmente detenido y acusado de 'homicidio agravado por el vínculo'.

La joven había sido vista por última vez el lunes pasado, cuando dejó a sus hijos en la Escuela Primaria Número 9, ubicada en Juana Azurduy y Remedios de Escalada. Las autoridades escolares alertaron a la familia sobre la ausencia de alguien que fuera a recoger a los menores, lo que llevó a movilizar a sus familiares y allegados en su búsqueda.

Durante el allanamiento, los agentes encontraron pertenencias de la mujer, lo que indica que pudo haber regresado a su hogar antes de ser asesinada por su pareja. Además, se ha informado que las menores habían revelado a las autoridades que eran testigos de frecuentes malos tratos por parte de Lencina hacia su madre.

Lectura rápida

¿Quién fue la joven desaparecida?
La joven se llamaba Estefanía Crystal Monzón, de 30 años.

¿Dónde fue encontrado su cuerpo?
El cuerpo fue hallado en una vivienda de barrio Los Perales, General Rodríguez.

¿Cuándo fue vista por última vez?
Fue vista por última vez el lunes, cuando dejó a sus hijos en la escuela.

¿Quién es el principal sospechoso?
El principal sospechoso es su pareja, Iván Lencina, quien fue detenido.

¿Qué indicios hay sobre el crimen?
Se encontraron pertenencias de la mujer en la casa, sugiriendo que regresó antes de ser asesinada.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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