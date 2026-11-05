Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 5 de noviembre

En la jornada del jueves 5 de noviembre, el mercado cambiario argentino presenta diversas cotizaciones para el dólar, que son fundamentales para la economía de los ciudadanos y las empresas. La cotización oficial se establece en 1.520 pesos para la compra y 1.570 pesos para la venta. Este tipo de cambio es el que utilizan los bancos y casas de cambio para las operaciones autorizadas por el gobierno.

Por su parte, el dólar blue, que se negocia en el mercado paralelo, se encuentra en 1.540 pesos para la compra y 1.560 pesos para la venta. Esta variante suele tener un valor más elevado que el oficial debido a la alta demanda y la limitada oferta, resultando vital para quienes buscan adquirir moneda extranjera de manera más flexible.

Además, hay otras opciones de compra como el dólar mayorista, que se cotiza a 1.537 pesos de compra y 1.546 pesos de venta. Esta tasa es relevante para las operaciones de negocios que requieren un volumen significativo de divisas. Otra modalidad de adquisición son los mecanismos de Contado con Liquidación (CCL), que se transaccionan a 1.676,7 pesos para la compra y 1.680,4 pesos para la venta, lo que permite a los inversores mover capitales en el exterior de manera legal.

La cotización del dólar cripto se ubica en 1.659,63 pesos para la compra y 1.667,14 pesos para la venta. Esta opción es atractiva para quienes operan en el ámbito de las criptomonedas, eligiendo el dólar como una opción más segura ante la inflación.

Por último, el dólar tarjeta, que se aplica a las compras realizadas con tarjetas en el extranjero, se establece en 1.976 pesos para la compra y 2.041 pesos para la venta. Este valor incluye impuestos y recargos que se aplican a los consumos en dólares en el exterior.

La diferencia de precios entre las distintas modalidades de dólar se debe a múltiples factores. Entre ellos, se encuentran las políticas cambiarias del gobierno, la inflación, la oferta y demanda del mercado y la percepción del riesgo por parte de los inversores. La incertidumbre económica en el país y la falta de confianza en la moneda local son también determinantes en la evolución de los precios del dólar.