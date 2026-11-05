Detienen a tres policías de Córdoba acusados de integrar una megabanda que robaba camionetas

Por Juan Federico

Tres policías cordobeses y uno de la provincia de San Luis fueron detenidos en las últimas horas sospechados de integrar una megabanda que traficaba camionetas robadas entre Río Cuarto y la provincia puntana.

Se trata de una investigación que lleva adelante el fiscal federal de Río Cuarto, Rodolfo Cabanillas, quien ayer ordenó casi 27 allanamientos simultáneos, algunos de los cuales tuvieron como objetivo sedes policiales del sur cordobés.

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Este nuevo escándalo que sacude a la Policía de Córdoba se agrega a una serie de detenciones de uniformados en actividad detenidos en los últimos tiempos. Entre 2024 y 2025, fueron capturados el subjefe de Policía, Alejandro Mercado, el jefe de la Policía Caminera, Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán, el jefe de Asuntos Legales, Leonardo Javier Torres, el jefe de las Brigadas Civiles, Cristian Cabrera y el jefe de Delitos Económicos, Diego Martinelli, imputados en diferentes causas penales.

Debajo de ellos, hay más de dos decenas de policías también acusados de diversos delitos. Sólo en los últimos meses, en diferentes fiscalías provinciales, se ordenó las imputaciones y capturas de policías acusados de alquilar armas a los delincuentes, de “liberar” zonas y de detenciones ilegales, entre varios delitos.

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Ahora, en el sur cordobés, otra investigación, en este caso de la Justicia Federal, llevó tras las rejas a tres policías cordobeses y a uno de San Luis.

Si bien la causa aún se encuentra bajo un absoluto hermetismo por parte de la fiscalía que investiga, ya que todo indica que restan más detenciones, trascendió que el miércoles se llevaron a cabo 27 allanamientos, que fueron ejecutados por Gendarmería Nacional.

Se trata de una investigación que el fiscal Cabanillas lleva adelante junto al equipo de su fiscalía. En la pesquisa también participaron agentes de la Policía de Córdoba, aunque la fiscalía de ocupó de que ninguno de ellos fuera parte de Investigaciones Criminales, ya que se trata de una de las áreas bajo sospecha.

De Investigaciones Criminales depende la división Sustracción de Automotores, que es el área que, en teoría, debe ocuparse de investigar a las bandas detrás de los robos de automotores en la provincia de Córdoba.

Se trata de una organización delictiva que, según se presume, traficaba vehículos sustraídos, sobre todo camionetas, entre Río Cuarto y San Luis. Rodados a los que les adulteraban los dominios y la adulteración para reinsertarlos en el mercado.

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En total, ya hay siete detenidos, cuatro de ellos policías. De acuerdo a las fuentes consultadas por Cadena 3, dos de los efectivos cordobeses estaban asignados a la zona de Achiras. Uno de ellos ya estaba en situación pasiva desde el año pasado, ya que estaba siendo investigado por otra causa, según trascendió.

En tanto, el tercer policía cordobés ahora preso formaba parte, hasta el momento de su detención, de Investigaciones Criminales.

El cuarto agente involucrado es de la Policía de San Luis.

Al trascender estas detenciones, el miércoles a la siesta, el Jede de Departamentales Sur de la Policía de Córdoba, el comisario general Cristian Murialdo, realizó una conferencia de prensa en Río Cuarto, en la que confirmó que tres de los acusados eran miembros de la fuerza y que se comunicó lo sucedido al Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad.

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