FOTO: Detienen a joven que viajó desde Buenos Aires a Ushuaia para intentar secuestrar a una menor

Buenos Aires, 5 noviembre (NA) – Un joven de 22 años fue detenido en Ushuaia acusado de viajar desde Buenos Aires hasta Tierra de Fuego e intentar secuestrar a una menor que acosaba desde hace tiempo en redes sociales.

El hecho ocurrió el lunes 2 de noviembre en la puerta del Colegio Integral de Educación Ushuaia (CIEU) cuando la adolescente, de 12 años, regresaba al establecimiento educativo junto a sus compañeros después del almuerzo.

De un momento a otro, Francisco Ruiz la interceptó, la agarró del brazo, intentó besarla y llevársela del lugar, pero ante el grito de auxilio de la menor y la ayuda de uno de sus amigos, la víctima logró soltarse e ingresar a la institución educativa para dar aviso a las autoridades.

Ruiz no se escapó a pesar de haber sido descubierto. De manera violenta intentó ingresar al colegio pegándole patadas y piñas a la vidriera de la puerta, momento en el que la Policía logró detenerlo.

Medios locales confirman que Ruiz ya tenía una causa en Ushuaia. El Juzgado de Instrucción N°3 del Distrito Judicial Sur tenía en carpeta la denuncia que realizó el padre de la adolescente tiempo atrás, en la que expuso que el joven acosaba a su hija por diversos perfiles de redes sociales.

Pese a la denuncia, el contacto continuó hasta esta semana cuando concretó un traslado de más de tres mil kilómetros, desde Buenos Aires hasta Ushuaia.

El implicado se encuentra detenido y en la indagatoria llevada a cabo en las últimas horas se negó a declarar. La acusación hasta el momento es por grooming, daños y tentativa de rapto.