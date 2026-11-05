Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy jueves 5 de noviembre.

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El número de sorteo 13077 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el jueves 5 de noviembre a las 22:15. El número a la cabeza fue 5372, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Sorpresa).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 5372

2° 1058

3° 0716

4° 3699

5° 3420

6° 2413

7° 5352

8° 0038

9° 4370

10° 1275

11° 9454

12° 7053

13° 1429

14° 5036

15° 7501

16° 0047

17° 1427

18° 8831

19° 3277

20° 8097