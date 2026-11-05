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Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy jueves 5 de noviembre.

El sorteo número 13077 de la Quiniela Turista se realizó el jueves 5 de noviembre a las 22:15, destacando el número 5372 en la primera posición, interpretado como "Sorpresa".

05/11/2026 | 22:28Redacción Cadena 3

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El número de sorteo 13077 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el jueves 5 de noviembre a las 22:15. El número a la cabeza fue 5372, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Sorpresa).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 5372
2° 1058
3° 0716
4° 3699
5° 3420
6° 2413
7° 5352
8° 0038
9° 4370
10° 1275
11° 9454
12° 7053
13° 1429
14° 5036
15° 7501
16° 0047
17° 1427
18° 8831
19° 3277
20° 8097

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13077 de la Quiniela Turista.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 5 de noviembre a las 22:15.

¿Cuál fue el número ganador?
El número 5372, interpretado como "Sorpresa".

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon 20 números en total.

¿Dónde se puede consultar más información?
En el sitio de Cadena 3 Argentina.

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