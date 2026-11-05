Sin Di María, Central prepara una fiesta en el Gigante para la definición

Por Marcelo Lamberti

Rosario Central se prepara para vivir un sábado cargado de acontecimientos en el Gigante de Arroyito. El equipo de Jorge Almirón afrontará la última fecha del Torneo Clausura con la posibilidad de quedarse con el campeonato, en una jornada que tendrá además la inauguración de la tercera bandeja del estadio y una manifestación de los hinchas vinculada con el futuro institucional del club. La expectativa es enorme: ya no quedan entradas populares y apenas restan algunas plateas del sector de Cordiviola.

En lo futbolístico, Almirón termina de delinear el equipo que recibirá a Estudiantes de Río Cuarto desde las 17.30. La principal novedad es que Ángel Di María no estará desde el arranque y finalmente quedó descartado para el encuentro. El delantero se resintió de una pubalgia durante el partido frente a Sarmiento, en Junín, cuando pidió el cambio al comienzo del segundo tiempo. Aunque había manifestado su intención de intentar llegar a la última fecha, el cuerpo técnico optó por no acelerar su recuperación, especialmente porque la próxima semana comenzarán los playoffs.

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?? CENTRAL PREPARA EL GIGANTE PARA LA DEFINICIÓN Y LA INAUGURACIÓN DE LA TERCERA BANDEJA Rosario Central se prepara para una jornada especial este sábado, cuando reciba a su gente en el Gigante de Arroyito para la definición del campeonato. https://t.co/ankgcK4JGm — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) November 5, 2026

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La alternativa para ocupar su lugar sería Julián Fernández, quien ya tuvo un papel decisivo en la conquista de la Supercopa Internacional frente a Estudiantes, en septiembre. El delantero fue autor del gol que le dio ese título al Canalla y aparece como una de las opciones para reemplazar a Fideo.

Central llega a esta definición sabiendo que es el que menos margen tiene desde la tabla de posiciones. Está un punto por debajo de Boca y Argentinos Juniors, los otros dos equipos que pelean por el título. Sin embargo, también sabe que tendrá, en principio, el compromiso más accesible de los tres candidatos: recibirá a Estudiantes de Río Cuarto, que ya perdió la categoría.

La cuenta es clara: el Canalla necesita ganar y esperar que Boca y Argentinos no consigan los tres puntos. Un empate también podría darle el campeonato, pero para eso necesitaría una combinación muy particular de resultados: que Argentinos pierda y que Boca caiga por una diferencia de al menos seis goles. Una derrota, en cambio, lo dejaría sin posibilidades de quedarse con el título.

De todos modos, la definición del campeonato no será el único atractivo del sábado en Arroyito. Después de tantos años de espera, Central inaugurará la tercera bandeja del Gigante, un acontecimiento que tendrá como marco un estadio con una convocatoria multitudinaria. La apertura de ese nuevo sector representa un paso importante en el crecimiento de la capacidad del estadio y llega en una fecha especialmente significativa para el club y sus hinchas.

Pero también habrá lugar para una expresión política e institucional de los asistentes. Se espera una manifestación vinculada con Gonzalo Belloso, planteada como una suerte de cabildo abierto o reclamo popular sobre el futuro de la conducción del club. Será otro de los aspectos a observar durante la jornada y habrá que ver qué dimensión alcanza y qué repercusiones puede generar.

Mientras tanto, Central también participará de la conferencia organizada por la Liga Profesional con los representantes de los tres equipos que llegan con posibilidades de consagrarse. El encuentro se realizará en Buenos Aires, pero el Canalla decidió no trasladar a su delegación y estará presente por videoconferencia desde Rosario, con el entrenador Jorge Almirón y un futbolista del plantel.