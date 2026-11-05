Rosario, a la cabeza del desempleo y con "un deterioro muy fuerte en las ocupaciones"

Un informe del Centro de Investigación y Acción Social (Cias) advierte sobre el deterioro del mercado laboral argentino: en el último año se sumaron 350.000 trabajadores informales y se perdieron 83.000 empleos registrados. Uno de cada cuatro ocupados trabaja por cuenta propia y el 47% de los hogares no tiene ningún integrante con empleo formal. En Rosario, la desocupación llegó al 11,5%, frente al 7,9% del promedio nacional.

El mercado laboral argentino atraviesa un proceso de transformación marcado por el retroceso del empleo registrado y el crecimiento de ocupaciones informales, muchas de ellas vinculadas con la necesidad de generar ingresos ante la falta de oportunidades laborales estables. Así lo sostiene un informe elaborado a partir de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que fue analizado por Matías de Natale, sociólogo de la Universidad de Buenos Aires e investigador del Cias, en diálogo con Viva la Radio por Cadena 3 Rosario.

«Lo que nos viene mostrando es que hay un deterioro muy fuerte en las ocupaciones», explicó el especialista, quien destacó que la proporción de trabajadores asalariados se encuentra en mínimos históricos, con excepción del período más crítico de la pandemia. «Desde ahí se había recuperado mucho y ahora volvió a bajar con mucha fuerza», agregó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sin embargo, la caída del empleo asalariado no significa que haya menos personas trabajando. Por el contrario, la tasa de actividad, que mide cuántas personas trabajan o buscan hacerlo, está aumentando. La diferencia está en el tipo de ocupaciones que absorben a quienes se incorporan al mercado laboral.

«Lo que está subiendo con mucha fuerza es el cuentapropismo de subsistencia. Un cuentapropismo refugio: yo cuando me quedo sin trabajo voy a ese cuentapropismo a inventarme un poco mi propio trabajo», describió.

Los números permiten dimensionar ese fenómeno. Entre el segundo trimestre de 2025 y el segundo trimestre de 2026, la cantidad de personas ocupadas aumentó en aproximadamente 265.000. Pero detrás de ese crecimiento aparece un dato preocupante: se incorporaron alrededor de 350.000 trabajadores informales, mientras que se destruyeron 83.000 puestos registrados.

«El saldo es ese crecimiento en los ocupados, pero si vos ves la composición, lo que vemos es que se crearon 350.000 ocupados informales y se destruyeron 83.000 puestos registrados», precisó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Actualmente, uno de cada cuatro trabajadores argentinos se desempeña por cuenta propia. Dentro de ese universo, cerca de dos de cada tres son informales. Para el investigador, no se trata mayoritariamente de profesionales que desarrollan una actividad independiente consolidada, sino de personas que recurren a trabajos precarios para sostener sus ingresos.

Las "changas" y el trabajo

Al analizar cuáles son las actividades que concentran estas ocupaciones, señaló que la construcción aparece entre las principales, especialmente a través de trabajos ocasionales en viviendas particulares. «Hay 334.000 personas que ahora se están desempeñando en la construcción, pero más en un plano de las changas en casas particulares», indicó.

El fenómeno está relacionado con la retracción de la obra pública y privada, que dejó a numerosos trabajadores sin continuidad laboral. A ese escenario se suman unas 215.000 personas vinculadas con almacenes y venta de alimentos, alrededor de 150.000 en peluquería y estética, además de actividades como jardinería, venta de ropa, textiles y mecánica.

Otro dato que surgió de los microdatos recientemente publicados de la encuesta está relacionado con el transporte de pasajeros. Según explicó el sociólogo, durante el último año unas 55.000 personas más declararon conducir vehículos para transportar pasajeros como primera ocupación. Aunque la estadística no permite identificar específicamente cuántas trabajan mediante aplicaciones, el investigador consideró que es una señal del crecimiento de estas modalidades.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

«Uno puede llegar a suponer que son todas las aplicaciones, aunque el dato no lo arroja específicamente porque te lo muestra de forma más agregada», aclaró.

La informalidad también tiene consecuencias directas sobre las condiciones de vida. De acuerdo con el relevamiento, el 47% de los hogares argentinos no tiene ningún integrante con empleo formal.

«Si vos tenés al menos un trabajador con un ingreso formal, probablemente tengas mejor cobertura de salud y mejor cobertura previsional en el futuro», explicó De Natale. En paralelo, señaló que viene creciendo la proporción de personas que dependen exclusivamente del sistema público de salud.

La falta de ingresos registrados también genera dificultades para acceder a otros derechos y servicios. Durante la entrevista se mencionó, por ejemplo, el problema que enfrentan quienes buscan alquilar una vivienda y no pueden presentar un recibo de sueldo formal para acreditar sus ingresos o conseguir una garantía.

Uno de los datos más preocupantes del informe aparece en Rosario. Señaló que el aglomerado Gran Rosario registró en el segundo trimestre de 2026 una desocupación del 11,5%, la más alta entre los centros urbanos relevados, frente al 7,9% del promedio nacional. De esta manera, el escenario local refleja las dificultades que atraviesa el mercado laboral argentino, aunque con indicadores de desocupación particularmente elevados. El crecimiento de la cantidad de personas ocupadas convive con la pérdida de empleos registrados, la expansión de las changas y el avance de actividades informales que, en muchos casos, funcionan como una alternativa ante la falta de trabajo estable.

Entrevista de Lucas Correa.