María Corina Machado, tras ser distinguida en Córdoba: “Venezuela será libre para siempre”

En el marco de la novena edición del Congreso Internacional Innova Educa 21, la Universidad Siglo 21 distinguió a la dirigente venezolana María Corina Machado con el título de doctora honoris causa, en reconocimiento a su trayectoria, su liderazgo y su compromiso con la defensa de la democracia y los derechos humanos.

La distinción tuvo lugar durante uno de los encuentros educativos y académicos más importantes de la región, que en sus ocho ediciones anteriores convocó a más de 18.000 participantes y 220 disertantes.

En esta oportunidad, el reconocimiento a Machado trascendió el ámbito académico y puso en valor su trayectoria política, su perseverancia y su lucha por las libertades democráticas en Venezuela.

Visiblemente emocionada, la dirigente brindó un mensaje ante los asistentes de la Universidad Siglo 21, en el que expresó su convicción sobre el futuro de su país y la posibilidad de reconstruirlo a partir de la libertad, el desarrollo y las nuevas tecnologías.

“Venezuela nuevamente será un país de prosperidad, de seguridad y esperanza”, comenzó diciendo.

En su discurso, Machado hizo referencia a las consecuencias que dejó el chavismo y sostuvo que la reconstrucción del país deberá apoyarse también en las oportunidades que ofrece la transformación tecnológica a nivel mundial.

“Ante la devastación que deja detrás de sí el chavismo, nuestra única oportunidad para retomar la senda del desarrollo pasa por hacer el mejor uso de los recursos que ofrece la increíble revolución tecnológica que vive hoy la humanidad”, afirmó.

Además, consideró que el futuro venezolano dependerá de la capacidad de su sociedad para afrontar los desafíos de esta nueva etapa.

“El futuro de Venezuela depende de cómo asumamos cada uno de nosotros este reto”, expresó.

Durante su intervención, Machado manifestó un profundo optimismo respecto de las nuevas generaciones venezolanas, a las que definió como protagonistas fundamentales de la transformación que espera para su país.

“Yo tengo un optimismo absoluto porque nunca hasta ahora habíamos contado con una generación tan recia, tan curtida en las dificultades y tan amante de la libertad”, sostuvo.

También se refirió a uno de los anhelos más profundos de millones de venezolanos que debieron abandonar su tierra: el reencuentro de las familias.

“Millones de familias venezolanas volverán a reunirse en nuestra tierra”, expresó emocionada.

Finalmente, dedicó unas palabras especiales a los argentinos por el acompañamiento y la solidaridad brindados a Venezuela durante los momentos más difíciles.

“A nuestros amigos argentinos que tanto nos han ayudado en las horas más oscuras, mi abrazo enorme para todos ustedes”, manifestó.

Y cerró su mensaje con una frase contundente que despertó la emoción de los presentes: “Venezuela será libre para siempre”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La distinción otorgada por la Universidad Siglo 21 convirtió la participación de María Corina Machado en uno de los momentos destacados de Innova Educa 21, un congreso que reúne a referentes internacionales para reflexionar sobre educación, liderazgo, innovación y los desafíos de las sociedades actuales.

Informe de Jorge Mercado