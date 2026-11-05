Santiago Peña anunció que enfrentará el juicio político tras el rechazo del Congreso a su renuncia

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció que se presentará ante el Congreso para ejercer su derecho a la defensa durante el juicio político que enfrenta, luego de que un plenario legislativo no aceptara su renuncia.

El mandatario se pronunció este jueves a través de un mensaje publicado en su cuenta de X, en medio de la incertidumbre política desatada por su dimisión y la crisis vinculada con el cierre de Ueno Bank.

“Sé que estamos viviendo horas de preocupación e incertidumbre. Quiero hablarles con claridad y serenidad”, escribió Peña, quien confirmó que participará del proceso impulsado por el Congreso.

“Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa”, afirmó. También sostuvo que su decisión responde a la responsabilidad de dar explicaciones ante la ciudadanía y no a una cuestión personal.

“Aun cuando ya hayan adelantado su decisión, voy a ejercer ese derecho”, agregó, en referencia al avance del proceso legislativo.

/Inicio Código Embebido/

Queridos compatriotas: Sé que estamos viviendo horas de preocupación e incertidumbre. Quiero hablarles con claridad y serenidad. Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República. Aun cuando ya hayan adelantado su decisión, voy a ejercer ese derecho. No por una cuestión de orgullo personal, sino porque rendir cuentas y dar explicaciones también es una responsabilidad frente al pueblo paraguayo. Colaboraré plenamente con las instituciones competentes para que se esclarezca lo ocurrido, se determinen las responsabilidades y quienes hayan infringido la ley respondan ante la Justicia. Aportaré la información que me sea requerida. La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley. Pero quiero dejar algo muy claro: el pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo. La discusión sobre mi continuidad en el cargo no puede paralizar las soluciones que necesitan las familias afectadas. Mi prioridad fue impulsar, dentro de la ley y en coordinación con las instituciones responsables, las medidas necesarias para que los ahorristas recuperen sus ahorros. Esclarecer los hechos y resolver los pagos son obligaciones que deben avanzar al mismo tiempo. Una no puede ser excusa para postergar la otra. Les pido que preservemos la calma y la paz. El reclamo de la ciudadanía merece ser escuchado y atendido con respeto, información clara y acciones concretas. Mi suerte personal no está por encima del Paraguay. Cualquiera sea el resultado de este proceso, actuaré con responsabilidad y respeto a la Constitución. Mi compromiso es con la verdad, con las instituciones y, por sobre todo, con las familias paraguayas. Que Dios bendiga al Paraguay. — Santiago Peña (@SantiPenap) November 5, 2026

/Fin Código Embebido/

El Congreso rechazó la renuncia y avanza el juicio político

La decisión de Peña se produjo después de que no prosperara la sesión en la que el Congreso debía resolver si aceptaba su renuncia a la Presidencia.

La dimisión había sido presentada durante la mañana de este jueves, en medio de una crisis política que se profundizó luego de que el Partido Colorado, a través de su conducción encabezada por el expresidente Horacio Cartes, anunciara que acompañaría el juicio político.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La Cámara de Diputados ya había aprobado el inicio del proceso y ahora el Senado deberá avanzar con las instancias correspondientes.

Durante la sesión legislativa, diputados y senadores del Partido Colorado abandonaron la sala cuando se debatía la aceptación de la renuncia, lo que impidió que prosperara esa alternativa.

En ese escenario, Peña confirmó que continuará dentro del procedimiento institucional y que respetará el resultado, cualquiera sea su desenlace.

Ueno Bank y los ahorros de casi tres millones de clientes

Uno de los ejes centrales del mensaje presidencial estuvo vinculado con la situación de los ahorristas afectados por la crisis de Ueno Bank, entidad que dejó a millones de clientes sin acceso a sus fondos.

Peña sostuvo que la recuperación de esos recursos no puede depender de lo que suceda con su situación política.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“El pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo”, afirmó.

En esa línea, pidió que las medidas destinadas a devolver el dinero a las familias afectadas avancen en paralelo con las investigaciones judiciales y políticas.

“Esclarecer los hechos y resolver los pagos son obligaciones que deben avanzar al mismo tiempo. Una no puede ser excusa para postergar la otra”, expresó.

El mandatario también se comprometió a entregar la información que le requieran las instituciones competentes para esclarecer lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades.

“La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley”, manifestó. Además, aseguró que quienes hayan incumplido las normas deberán responder ante la Justicia.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Peña pidió calma y aseguró que respetará el resultado

En el tramo final de su mensaje, el presidente paraguayo pidió tranquilidad ante la tensión política y las manifestaciones ciudadanas. Sostuvo que los reclamos deben recibir respuestas mediante información transparente y acciones concretas.

También reafirmó su compromiso con la Constitución y las instituciones del país, y aseguró que aceptará el desenlace del juicio político.

“Mi suerte personal no está por encima del Paraguay”, concluyó.