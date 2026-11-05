¿El celular en la cama puede engordar? Diego Golombek explicó cómo influye la luz nocturna

FOTO: Cuáles son los riesgos de usar el celular en la cama. (Foto: ilustrativa)

El biólogo, investigador y divulgador científico Diego Golombek advirtió que exponerse a la luz de las pantallas durante la noche puede afectar el descanso y alterar procesos metabólicos, con un posible impacto sobre el peso. Por eso, entre sus recomendaciones para dormir mejor, destacó la importancia de dejar el celular fuera de la cama.

Consultado sobre si ese hábito puede favorecer el aumento de peso, el especialista en cronobiología explicó: "La luz de noche interfiere con ciertos pasos metabólicos". Señaló que algunos procesos necesitan que la persona esté dormida y en oscuridad, y que la iluminación nocturna puede alterar la secreción de hormonas.

"Comiendo lo mismo, por ahí ganás un poco más de peso", sostuvo. Su explicación se centró en los posibles efectos de la exposición a la luz durante la noche sobre el metabolismo.

Golombek conversó con Cadena 3 después de presentar su charla "Somos nuestro cerebro" en el Congreso Internacional Innova Educa 21, de la Universidad Siglo 21. Celebró la convocatoria y describió el encuentro como "extraordinario", con mucha participación y curiosidad.

El investigador remarcó que el sueño es "absolutamente vital" y advirtió sobre las consecuencias de descansar poco o mal: "Acumulamos una deuda de sueño y se paga con salud".

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FOTO: El biólogo, investigador y divulgador científico Diego Golombek.

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Para mejorar el descanso, sugirió cenar más temprano, elegir comidas más livianas, evitar las pantallas en la cama y reducir el estrés cotidiano. Explicó que la luz de los dispositivos le indica al reloj biológico que todavía es de día y puede reducir el sueño.

"Las pantallas son la luz mala", graficó. Para el divulgador, incorporar esos cambios permite dormir mejor y, en consecuencia, vivir mejor.

Durante la entrevista también repasó algunos de los mitos que utilizó en su exposición para explicar cómo funciona el cerebro. Entre ellos, descartó que el humano sea el más grande del reino animal y mencionó a la ballena azul como ejemplo de un animal con un cerebro de mayor tamaño.

También cuestionó la idea de que los cerebros de hombres y mujeres sean "completamente" o "fundamentalmente" diferentes y rechazó una de las creencias más difundidas: que las personas utilizan apenas el 10% del cerebro.

"Usamos todo, si no, no tendría sentido tenerlo. Por ahí, no todo al mismo tiempo", explicó. Según planteó, revisar esas afirmaciones permite aprender más sobre el cerebro y sobre lo que somos.

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Ante la consulta sobre si está preparado para un mundo acelerado y lleno de estímulos, Golombek destacó su "capacidad extraordinaria de adaptación". Explicó que la neuroplasticidad permite que las conexiones entre las neuronas cambien permanentemente, incluso durante una conversación. "Por estar hablando con alguien, mis conexiones cambian y las tuyas también", ejemplificó.

Sin embargo, señaló que el cerebro tiende a buscar caminos que le permitan obtener una recompensa con el menor esfuerzo. "El cerebro humano es muy vago", resumió, y mencionó como ejemplos las aplicaciones que ayudan a llegar más rápido a un lugar o la inteligencia artificial utilizada para resolver una tarea pendiente.

Aclaró que recurrir a esas herramientas no significa que el cerebro se atrofie, aunque advirtió, en términos coloquiales, que "un poco se achancha". Por eso, sostuvo que es necesario mantenerlo estimulado y asignó a la educación un papel fundamental para enfrentar los desafíos que vienen.

Golombek consideró que tomar atajos es, en parte, inevitable. Comparó la automatización de algunas respuestas con el condicionamiento de los perros de Pávlov: frente a determinados estímulos, las personas reaccionan de manera rápida y habitual, sin detenerse demasiado a pensar.

En ese contexto, destacó la necesidad de fortalecer los encuentros, la conversación y la empatía, capacidades que consideró eminentemente humanas y que, según afirmó, no serán reemplazadas por la automatización, la inteligencia artificial ni la robótica.

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"Seguir juntándonos, seguir haciendo grupo, haciendo tribu", propuso. Para el investigador, esos vínculos son centrales para conservar lo que nos hace humanos y seguir siendo necesarios en un mundo atravesado por la tecnología.

Al hablar de los hábitos para cuidar el cerebro, relativizó los beneficios generales de los llamados gimnasios mentales. Explicó que practicar muchos sudokus o crucigramas puede convertir a una persona en experta en esas actividades, pero esa mejora no necesariamente se extiende a otras capacidades cognitivas.

En cambio, destacó el valor del ejercicio físico moderado y adecuado a la edad. "Lo que está demostrado que enlentece el deterioro cognitivo, sobre todo relacionado con la edad, es el ejercicio físico", afirmó.

Vinculó el cuidado del cerebro con la salud del resto del cuerpo y señaló que las recomendaciones para mantener un corazón saludable también son relevantes para el funcionamiento cerebral. Su propuesta fue incorporar más movimiento, sin exigencias extremas: "A ejercitarse un poquito más, moderado, tampoco hay que matarse y el cerebro te lo va a agradecer".

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Entrevista de Francisco Vidal.