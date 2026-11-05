Al menos dos muertos y severos daños por tornados en el sur de Brasil

FOTO: Al menos dos muertos y destrozos por tornados y temporales en sur de Brasil.

Dos personas han perdido la vida y múltiples municipios han sufrido considerables daños debido a tornados y fuertes tormentas que impactaron el estado de Santa Catarina, en el sur de Brasil, donde se registraron ráfagas de viento de hasta 131 kilómetros por hora, según reportes de la Defensa Civil.

Un hombre falleció tras ser electrocutado por la caída de un cable de alta tensión en el municipio de Xanxerê, mientras que un joven de 20 años murió en Rio Negrinho debido al colapso de la estructura de una gasolinera situada junto a la carretera BR-280.

Entre los eventos meteorológicos se identificaron dos tornados, que afectaron las localidades de Chapecó y Xanxerê. En Chapecó, el Instituto Nacional de Meteorología (Inmet) reportó ráfagas de viento alcanzando los 126 kilómetros por hora, mientras que otros municipios experimentaron vientos entre 90 y 131 kilómetros por hora.

El temporal ha causado graves destrozos en viviendas, caída de árboles, daños en edificios tanto públicos como privados, interrupciones en el suministro eléctrico, inundaciones, crecidas repentinas de ríos y bloqueos en las carreteras. En el Alto Valle de Itajaí, las intensas lluvias llevaron a la evacuación de personas de zonas amenazadas por el avance del agua en el río Atají.

En Rio do Sul, los bomberos realizaron el rescate de 30 personas, incluidos niños y adultos, que quedaron atrapados por las inundaciones dentro de una escuela. La Defensa Civil ha indicado que, aunque el riesgo de nuevos temporales ha disminuido, las autoridades continúan con las tareas de asistencia, evaluación de daños y apoyo a las comunidades afectadas.

Además, se han registrado evacuaciones y suspensión de clases en otras ciudades de los estados vecinos, Río Grande do Sul y Paraná.