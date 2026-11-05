De acompañar a su padre al campo a trabajar en la Antártida y en la pista de los F-16

Pablo Massacessi es un ingeniero civil cordobés que comenzó a trabajar a los 12 años acompañando a su padre en tareas de agrimensura. Con el tiempo se incorporó al estudio familiar Massaccesi Ingeniería, que modernizó mediante la incorporación de drones, escáneres láser y tecnología de modelado tridimensional.

Uno de sus mayores desafíos fue trabajar durante tres meses en la Base Petrel, en la Antártida Argentina, donde realizó tareas topográficas con precisión milimétrica para la construcción de un edificio destinado a militares y científicos. "Fue un desafío muy grande. Si me atrevo a decirte, creo que el más grande que tuve hasta ahora", señaló a Cadena 3.

En la base Petrel, fue responsable de controlar la parte topográfica de una estructura que albergaría a más de 100 personas. “Estamos fortaleciendo la soberanía argentina en la Antártida,” destaca.

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En 2024 vivió en Italia, donde lideró el área de topografía de una empresa de ingeniería en la región del Véneto. También participó en proyectos mineros de oro y litio en San Juan, Santa Cruz y Salta.

En Córdoba fue contratado para supervisar las tareas topográficas de la pista del Aeropuerto de Río Cuarto, acondicionada para la operación de los aviones F-16 de la Fuerza Aérea. En septiembre de 2026 fue invitado como conferencista a un congreso internacional de topografía en Costa Rica, donde expuso sobre ingeniería en ambientes extremos. “Las tolerancias en precisión son de dos milímetros como máximo,” afirmó.

Además, es docente de Topografía en una tecnicatura de la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente impulsa nuevas herramientas tecnológicas, entre ellas un visor interactivo que permite a sus clientes recorrer sus terrenos en 3D desde el celular. Su objetivo es demostrar que desde Córdoba se puede desarrollar ingeniería de alta precisión y competir internacionalmente.

Con una asociación a Río Data, Massacessi está desarrollando un visor online interactivo para que los usuarios puedan obtener datos del terreno de manera accesible. “Es un visor interactivo que permite ver la morfología del terreno y hasta la tipología de los árboles,” destacó.

Entrevista de La Argentina Posible.