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Detuvieron en Villa Boedo a un hombre acusado de amenazar de muerte a Juan Pablo Quinteros

El sospechoso tiene 27 años y antecedentes por robo con arma de fuego, entre otros delitos. La intimidación llegó a una cuenta oficial de la Policía con una foto de armamento. Investiga la Fiscalía de Cibercrimen.

06/11/2026 | 08:43Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de Córdoba. (Foto: Cadena 3)

FOTO: Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de Córdoba. (Foto: Cadena 3)

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La Policía de Córdoba detuvo a un hombre de 27 años acusado de amenazar de muerte al ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, a través de un mensaje enviado a una cuenta oficial de la fuerza. El procedimiento se realizó durante la noche del jueves en Villa Boedo y fue supervisado por el funcionario.

El sospechoso registra numerosos antecedentes penales, entre ellos por robo calificado con arma de fuego. La causa por la intimidación está encuadrada como amenazas calificadas y la investigación continúa.

La amenaza había sido detectada el 4 de noviembre. El mensaje incluía insultos y advertencias directas contra Quinteros, además de una referencia específica a Villa Boedo y una intimidación ante una eventual visita del ministro al sector.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El texto estaba acompañado por una fotografía en la que se observaban fusiles, subfusiles, pistolas, cargadores y otros elementos vinculados con armas de fuego.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción Especializada en Cibercrimen, a cargo de Franco Pilnik, que trabajó para identificar al responsable del perfil utilizado para enviar el mensaje y determinar desde qué dispositivo o ubicación se había realizado.

Tras el procedimiento, Quinteros confirmó la detención en sus redes sociales. "Ningún delincuente nos va a decir a qué barrio podemos entrar", expresó, y señaló que había ingresado a Villa Boedo junto con el jefe de Policía, los subjefes, el Estado Mayor y los efectivos que participaron del despliegue.

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/Fin Código Embebido/

Durante el operativo se realizaron tareas preventivas y controles en distintos puntos del barrio y en sectores cercanos. El ministro sostuvo que la presencia de las autoridades también buscó acompañar a los vecinos.

"Amenazar a un ministro de Seguridad es también amenazar a toda la institución policial y pretender condicionar la autoridad del Estado", afirmó. En ese sentido, aseguró que la respuesta sería "inmediata, con presencia y haciendo cumplir la ley".

Quinteros reconoció el acompañamiento de la conducción policial y el compromiso de los efectivos. "No voy a permitir que las amenazas, los insultos o las agresiones condicionen su trabajo. Mi responsabilidad es respaldarlos y estar a su lado, poniendo la cara", manifestó.

También sostuvo que los vecinos tienen derecho a vivir tranquilos y que la Policía debe protegerlos. "Vamos a entrar todas las veces que haga falta. Ninguna amenaza nos va a hacer retroceder", remarcó, y cerró: "El orden público y la paz social no se negocian".

Lectura rápida

¿Quién fue detenido? Un hombre de 27 años.

¿Por qué fue detenido? Por amenazar de muerte al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.

¿Cuándo ocurrió la amenaza? La amenaza fue detectada el 4 de noviembre.

¿Dónde se realizó la detención? En Villa Boedo.

¿Qué dijo Quinteros sobre las amenazas? Afirmó que no permitirá que las amenazas condicionen el trabajo de la Policía.

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