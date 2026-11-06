Detuvieron en Villa Boedo a un hombre acusado de amenazar de muerte a Juan Pablo Quinteros

La Policía de Córdoba detuvo a un hombre de 27 años acusado de amenazar de muerte al ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, a través de un mensaje enviado a una cuenta oficial de la fuerza. El procedimiento se realizó durante la noche del jueves en Villa Boedo y fue supervisado por el funcionario.

El sospechoso registra numerosos antecedentes penales, entre ellos por robo calificado con arma de fuego. La causa por la intimidación está encuadrada como amenazas calificadas y la investigación continúa.

La amenaza había sido detectada el 4 de noviembre. El mensaje incluía insultos y advertencias directas contra Quinteros, además de una referencia específica a Villa Boedo y una intimidación ante una eventual visita del ministro al sector.

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Ningún delincuente nos va a decir a qué barrio podemos entrar. Entramos a Villa Boedo, junto al jefe de Policía, los subjefes, todo el Estado Mayor y nuestros efectivos, supervisando el operativo y acompañando a los vecinos. Amenazar a un ministro de Seguridad es también amenazar a toda la institución policial y pretender condicionar la autoridad del Estado. La respuesta es inmediata, con presencia y haciendo cumplir la ley. Ya hay una persona detenida por esa amenaza. Reconozco el acompañamiento de toda la conducción policial y el compromiso de cada efectivo. No voy a permitir que las amenazas, los insultos o las agresiones condicionen su trabajo. Mi responsabilidad es respaldarlos y estar a su lado, poniendo la cara. Los vecinos tienen derecho a vivir tranquilos y la @PoliciaCbaOf tiene el deber de protegerlos. Vamos a entrar todas las veces que haga falta. Ninguna amenaza nos va a hacer retroceder. El orden público y la paz social no se negocian. — Juan Pablo Quinteros (@QuinterosJP) November 6, 2026

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El texto estaba acompañado por una fotografía en la que se observaban fusiles, subfusiles, pistolas, cargadores y otros elementos vinculados con armas de fuego.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción Especializada en Cibercrimen, a cargo de Franco Pilnik, que trabajó para identificar al responsable del perfil utilizado para enviar el mensaje y determinar desde qué dispositivo o ubicación se había realizado.

Tras el procedimiento, Quinteros confirmó la detención en sus redes sociales. "Ningún delincuente nos va a decir a qué barrio podemos entrar", expresó, y señaló que había ingresado a Villa Boedo junto con el jefe de Policía, los subjefes, el Estado Mayor y los efectivos que participaron del despliegue.

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Durante el operativo se realizaron tareas preventivas y controles en distintos puntos del barrio y en sectores cercanos. El ministro sostuvo que la presencia de las autoridades también buscó acompañar a los vecinos.

"Amenazar a un ministro de Seguridad es también amenazar a toda la institución policial y pretender condicionar la autoridad del Estado", afirmó. En ese sentido, aseguró que la respuesta sería "inmediata, con presencia y haciendo cumplir la ley".

Quinteros reconoció el acompañamiento de la conducción policial y el compromiso de los efectivos. "No voy a permitir que las amenazas, los insultos o las agresiones condicionen su trabajo. Mi responsabilidad es respaldarlos y estar a su lado, poniendo la cara", manifestó.

También sostuvo que los vecinos tienen derecho a vivir tranquilos y que la Policía debe protegerlos. "Vamos a entrar todas las veces que haga falta. Ninguna amenaza nos va a hacer retroceder", remarcó, y cerró: "El orden público y la paz social no se negocian".