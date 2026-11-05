Amenazaron a Quinteros con una foto de armas: investigan un mensaje enviado a la Policía
La intimidación llegó al Facebook oficial de la fuerza y advertía al ministro que no ingresara a un barrio. Según pudo saber Cadena 3, el remitente está identificado y tiene antecedentes por amenazas.
05/11/2026 | 11:15Redacción Cadena 3
FOTO: Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de Córdoba. (Foto: archivo/gentileza)
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Audio. Amenazaron a Quinteros con una foto de armas y un mensaje enviado a la Policía de Córdoba
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El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, fue destinatario de una amenaza enviada a través de Messenger a la cuenta oficial de Facebook de la Policía provincial. El mensaje incluía una imagen con al menos dos armas de fuego, calabazas alusivas a Halloween y una advertencia para que no ingresara a un barrio de la capital.
Según pudo saber Cadena 3, el texto decía: "Quintero, no te metas en San Jorge". El apellido del funcionario aparecía escrito sin la "s" final. La referencia apuntaba a barrio San Jorge, un sector señalado por sus problemas de inseguridad y narcotráfico.
La intimidación motivó una denuncia presentada el miércoles en Tribunales II. El área de Legales de la Policía realizó una captura del mensaje, la imprimió y la llevó a la Fiscalía de Instrucción especializada en Cibercrimen, a cargo de Franco Pilnik, que quedó al frente de la investigación.
El mensaje fue enviado desde la cuenta personal de un joven que ya fue identificado y que registra antecedentes penales por amenazas.
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Otro elemento relevante para la investigación es el origen de la fotografía. Según las fuentes consultadas, la imagen fue tomada de internet: no se trataba de una foto producida por el remitente con armas que se hubiera acreditado que estaban en su poder. Ese dato forma parte de las circunstancias bajo análisis para determinar el alcance de la intimidación.
Se evaluaban posibles allanamientos vinculados con el sospechoso, aunque no se había confirmado su realización. Trascendió que hubo malestar en ámbitos judiciales porque la denuncia se difundió antes de que se concretaran esas medidas, pese al pedido de discreción para preservar la investigación.
Consultadas sobre las medidas de protección del funcionario, fuentes vinculadas con la pesquisa indicaron a Cadena 3 que no se había dispuesto un refuerzo de su seguridad.
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Informe de Juan Federico.
Lectura rápida
¿Quién recibió la amenaza? El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros.
¿Qué contenía la amenaza? Un mensaje con una imagen de armas y una advertencia para no ingresar al barrio San Jorge.
¿Cuándo se presentó la denuncia? El miércoles, en Tribunales II.
¿Dónde se originó el mensaje? Desde una cuenta personal de un joven con antecedentes penales.
¿Por qué es relevante la fotografía? Porque fue tomada de internet y no se acreditó que las armas estuvieran en poder del remitente.