Milei se vio cara a cara con Pedro Sánchez, tras llamarlo "impresentable dictador" y "delincuente"

El presidente Javier Milei y el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, se encontraron este jueves cara a cara en la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebra en Madrid. El saludo fue breve y marcado por la frialdad, apenas semanas después de que el mandatario argentino lo calificara de “impresentable dictador” y “delincuente”.

El encuentro se produjo en el marco de la sesión plenaria de la cumbre, donde Sánchez recibió a los jefes de delegación junto al rey Felipe VI y al secretario general iberoamericano, Andrés Allamand.

Milei saludó con sonrisas al monarca español. El intercambio con Sánchez, en cambio, fue notoriamente más distante y protocolar.

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Así ha sido el saludo entre Javier Milei y Pedro Sánchez en la Cumbre Iberoamericana https://t.co/YG2YEjG94v https://t.co/azQDDJPRqb — RTVE Noticias (@rtvenoticias) November 5, 2026

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Los antecedentes del cruce

El mes pasado, durante su participación en el Nueva Economía Fórum 2026 en Madrid, Milei había lanzado críticas muy duras contra el presidente del Gobierno español.

En aquella ocasión lo describió como un “impresentable dictador” y afirmó que forma parte de un “gobierno de ladrones”. También dijo: “Cuando vengo a España no voy a ir a ver a un delincuente ladrón como Pedro Sánchez, porque no estoy dispuesto a tener que coserme los bolsillos para no salir expoliado”.Y agregó: “Está más sucio que una papa”.

Ausencias y reuniones paralelas

Milei llegó a Madrid el miércoles. Se ausentó de la ceremonia inaugural de la cumbre en el Teatro Real y de la cena ofrecida por los reyes en el Palacio Real. En cambio, mantuvo una reunión con el líder del partido ultraderechista Vox, Santiago Abascal.

El episodio confirma la tensión diplomática que existe entre ambos gobiernos, pese a que las relaciones institucionales entre Argentina y España se mantienen en el plano formal de las cumbres multilaterales.