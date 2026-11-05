Guillermo Kraisman, a juicio: el TSJ confirmó el rechazo de la probation

Guillermo Kraisman deberá enfrentar un juicio oral. El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba rechazó el pedido de su defensa para acceder a una probation, la figura que le hubiera permitido evitar el debate oral a cambio de una reparación económica y la realización de tareas comunitarias.

La decisión obliga al exfuncionario a responder ante una Cámara del Crimen por dos causas que lo tienen como protagonista: el caso de la empleada fantasma en la Legislatura de Córdoba y el intento de hurto en un supermercado.

El escándalo de la empleada fantasma

Kraisman está acusado de haber intentado cobrar 953.000 pesos utilizando el DNI de Virginia Martínez, una empleada que figuraba en la planta de la Legislatura pero que, según la investigación, no cumplía funciones reales.

El intento de cobro fue detectado por una empleada bancaria, quien advirtió la irregularidad y alertó a la policía. El episodio generó un fuerte impacto político y judicial, y todavía genera cuestionamientos sobre los controles internos del Poder Legislativo provincial.

El episodio de las bondiolas

En paralelo, Kraisman también debe responder por un hecho que terminó de erosionar su imagen pública. Según se investiga, intentó llevarse del supermercado Mariano Max de barrio Las Flores productos como bondiolas y jamón crudo, ocultos entre sus camperas.

Un guardia de seguridad lo detuvo. De acuerdo con el relato del caso, Kraisman habría intentado intimidarlo.

Los productos fueron secuestrados y devueltos al comercio.

Sin atajos judiciales

Con el rechazo de la probation, el exfuncionario pierde la posibilidad de resolver la situación con un acuerdo extrajudicial. Deberá sentarse en el banquillo y enfrentar el juicio oral por ambos hechos.

Informe de Francisco Centeno.