The Mosquito Bowl: un partido en medio de la guerra
La película llega a la plataforma Netflix el próximo 25 de noviembre. El film está basado en una extraordinaria historia real.
05/11/2026 | 11:19Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: La película está protagonizada por Nicholas Galitzine, Bill Skarsgård, Ray Nicholson y Tom Francis.
La película bélica basada en un episodio ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial. Un encuentro de fútbol americano, disputado por Marines estadounidenses en el pacífico, antes de la invasión de Okinawa. El eje histórico del relato es el llamado “Mosquito Bowl” un partido de exhibición jugado en Nochebuena de 1944.
Allí se enfrentaron marines que habían sido rivales o figuras de distintos equipos universitarios ante otros soldados destinados en la isla. Protagonizada por Nicholas Galitzine, Bill Skarsgard, Ray Nicholson, Tom Francis y la participación de Pat McAfee. La sinopsis oficial plantea que para varios participantes sería el último partido de sus vidas.
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La película, por lo tanto, no aborda el fútbol americano como un relato de ascenso deportivo, sino como un espacio breve de pertenencia dentro de una guerra que alteró los proyectos de una generación. Entrenados para la gloria, reclutados para la guerra.
Tras el ataque en Pearl Harbor, cuatro de las máximas figuras del fútbol americano universitario renuncian a su fama para unirse al cuerpo de infantería de Marina de Estados Unidos. Esta película basada en una extraordinaria historia real cuenta con la dirección de Peter Berg ( “Viernes de fútbol” y “El sobreviviente”) y llega a Netflix el 25 de noviembre.
Lectura rápida
¿De qué trata la película? Es una película bélica sobre un partido de fútbol americano, el “Mosquito Bowl”, jugado por marines en 1944 antes de la invasión de Okinawa.
¿Quiénes protagonizan la película? Protagonizada por Nicholas Galitzine, Bill Skarsgard, Ray Nicholson, Tom Francis y Pat McAfee.
¿Cuándo se estrena? La película llega a Netflix el 25 de noviembre.
¿Dónde se desarrolla la historia? La historia se desarrolla en el pacífico, específicamente en una isla donde se disputó el partido entre marines.
¿Por qué es significativa esta película? La película no solo trata sobre el fútbol americano, sino sobre la pertenencia y el sacrificio en el contexto de la guerra.