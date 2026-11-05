The Mosquito Bowl: un partido en medio de la guerra

Por Susana Manzelli

La película bélica basada en un episodio ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial. Un encuentro de fútbol americano, disputado por Marines estadounidenses en el pacífico, antes de la invasión de Okinawa. El eje histórico del relato es el llamado “Mosquito Bowl” un partido de exhibición jugado en Nochebuena de 1944.



Allí se enfrentaron marines que habían sido rivales o figuras de distintos equipos universitarios ante otros soldados destinados en la isla. Protagonizada por Nicholas Galitzine, Bill Skarsgard, Ray Nicholson, Tom Francis y la participación de Pat McAfee. La sinopsis oficial plantea que para varios participantes sería el último partido de sus vidas.

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La película, por lo tanto, no aborda el fútbol americano como un relato de ascenso deportivo, sino como un espacio breve de pertenencia dentro de una guerra que alteró los proyectos de una generación. Entrenados para la gloria, reclutados para la guerra.



Tras el ataque en Pearl Harbor, cuatro de las máximas figuras del fútbol americano universitario renuncian a su fama para unirse al cuerpo de infantería de Marina de Estados Unidos. Esta película basada en una extraordinaria historia real cuenta con la dirección de Peter Berg ( “Viernes de fútbol” y “El sobreviviente”) y llega a Netflix el 25 de noviembre.