El vino que beberá el Papa León XIV en Argentina: "Es un honor poder elaborarlo"

El vino que utilizará el papa León XIV durante las celebraciones litúrgicas en Argentina tiene características particulares. No es un Malbec tradicional ni un Cabernet, sino un vino licoroso, dulce y fortificado. La bodega Cabrini, ubicada en Luján de Cuyo, Mendoza, fue elegida para proveerlo en la misa que se celebrará en Luján, provincia de Buenos Aires.

“Es un honor poder elaborar el vino”, expresó Hugo Cabrini, propietario de la bodega, en diálogo con Juntos por Cadena 3 Rosario. El empresario destacó que su establecimiento tiene una trayectoria de 87 cosechas en la producción de este tipo de bebidas y mantiene desde hace décadas un vínculo con la Iglesia. Sus productos se distribuyen en parroquias y congregaciones religiosas de todo el país e incluso llegan a Paraguay.

Cómo se elabora el vino de misa

El producto se realiza con una combinación de uvas tintas: Malbec, Bonarda, Sangiovese y Tempranillo. Sin embargo, a pesar de las variedades utilizadas, el resultado es un vino de color rosado, debido a que tiene una maceración muy corta y un proceso de elaboración similar al de un vino blanco.

Durante la fermentación, cuando se consumió aproximadamente entre el 40 y el 50 por ciento del azúcar, se incorpora alcohol para detener la actividad de las levaduras. De esa manera, conserva parte del azúcar natural de la uva y alcanza una graduación alcohólica de entre 16,5 y 17 grados. “Queda un vino dulce y alcohólico”, explicó Cabrini.

El bodeguero aclaró que no se trata de un licor, sino de un vino con sus aromas y características propias, aunque el azúcar disimula parte de la sensación alcohólica. También señaló que esa graduación es importante para garantizar su estabilidad cuando entra en contacto con el oxígeno, una condición fundamental porque durante la misa los sacerdotes consumen cantidades muy pequeñas.

Una tradición de 87 cosechas

Cabrini explicó que no existe una única variedad de uva obligatoria para elaborar vino de misa. Como ejemplo, mencionó que otras bodegas, como la de Don Bosco, utilizan uvas blancas, aunque mantienen un procedimiento de fortificación similar. La clave, remarcó, está en el método de elaboración y en la conservación del producto.

También recordó que antiguamente comercializaban estos vinos en envases de mimbre, una presentación que con el tiempo fue discontinuada y reemplazada por las botellas tradicionales. Sobre su conservación, aseguró que han abierto vinos de hasta 50 años que permanecían en buenas condiciones.

El producto de Cabrini también puede adquirirse para consumo particular. Según indicó su propietario, el pack de seis botellas tiene un valor de 80.000 pesos y suele tomarse después de las comidas, acompañado de quesos o preparaciones dulces y agridulces. La elección para la celebración papal representa un reconocimiento a una tradición familiar que lleva casi nueve décadas dedicada a la elaboración de vinos para la liturgia.