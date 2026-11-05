Challenger de Villa María: el Sport Social Club busca posicionarse entre los mejores del país

FOTO: El Challenger de Villa María se disputa en el Sport Social Club.

El Challenger de Villa María entra en una etapa decisiva con los partidos del cuadro principal. La cuarta edición del torneo en la ciudad representa una oportunidad para que el público disfrute del tenis nacional e internacional y, al mismo tiempo, para seguir posicionando a la institución anfitriona en el circuito nacional.

En diálogo con Cadena 3, Leandro Fiol, presidente del Sport Social Club, destacó el comienzo de los encuentros más importantes de la competencia y convocó a la gente a acompañar el desarrollo del certamen.

“Ya son partidos del cuadro principal. Se pone lindo e interesante el torneo para que la gente pueda acompañar”, expresó.

El objetivo: posicionar al club entre los mejores del país

Esta es la cuarta oportunidad en la que Villa María recibe el Challenger, un evento que contribuye a darle visibilidad a la ciudad y a fortalecer el crecimiento deportivo de la institución.

Fiol remarcó que organizar una competencia de esta magnitud implica un desafío para el club, pero también permite proyectar nuevos objetivos.

“De esta forma le damos visibilidad a la ciudad y al club, posicionándolo entre los mejores de Argentina. Este tipo de eventos te obliga a eso, y es lo que queremos: posicionar al Sport Social Club como el mejor de tenis en el interior del país, para poder albergar este tipo de eventos y otros más grandes”, sostuvo.

El dirigente también destacó la importancia de sostener este tipo de competencias en el interior, con la posibilidad de recibir a jugadores de distintos lugares y acercar el tenis de alto nivel al público local.

El AAT Challenger IEB+ se disputa en las instalaciones del Sport Social Club hasta el domingo 8 de noviembre y marca el cierre de la temporada argentina del ATP Challenger Tour.

Entrevista de Fernando Rasso