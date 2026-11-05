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Escuchar, contener y acompañar: la formación en Córdoba para abordar las adicciones

El acto será este sábado a las 9.30 en la sede centro de la Universidad Católica. La formación combina herramientas de salud mental y trabajo barrial. Firmarán un convenio para que los egresados realicen prácticas territoriales.

05/11/2026 | 10:49Redacción Cadena 3

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Universidad Católica de Córdoba. (Foto: UCC)

FOTO: Universidad Católica de Córdoba. (Foto: UCC)

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La primera cohorte de la Diplomatura en Acompañantes Pares "Acompañar cuerpo a cuerpo" tendrá su acto de cierre este sábado 7 de noviembre, a las 9.30, en el auditorio de la sede centro de la Universidad Católica de Córdoba (UCC), ubicado en Obispo Trejo 323. Durante la ceremonia, 55 egresados recibirán sus diplomas y se firmará un convenio para fortalecer su formación mediante prácticas territoriales.

La capacitación fue impulsada por la Pastoral de Adicciones de la Arquidiócesis de Córdoba, los Hogares de Cristo y la UCC, con el propósito de fortalecer el trabajo de quienes acompañan cotidianamente a personas con consumos problemáticos en los centros barriales.

Durante el acto, que incluirá palabras de las autoridades y la entrega de certificados, se celebrará un convenio de fortalecimiento formativo. El acuerdo permitirá que los acompañantes pares realicen sus prácticas en dispositivos territoriales de Córdoba dedicados al acompañamiento de personas con consumo problemático, bajo el lema "Recibir la vida como viene".

Según explicaron las instituciones organizadoras, la propuesta surgió como respuesta al crecimiento del consumo de drogas residuales en Córdoba y su impacto en las familias. Busca brindar respaldo teórico y herramientas concretas a quienes desarrollan tareas de acompañamiento en el territorio.

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El objetivo es reconocer y jerarquizar el saber que los acompañantes construyen a partir de su experiencia, y complementarlo con conocimientos específicos sobre padecimientos de salud mental y consumo problemático. También procura fortalecer la salud mental comunitaria y los abordajes territoriales como complemento y respaldo de los servicios de salud tradicionales.

El programa fue diseñado de manera interdisciplinaria por profesionales de la salud mental y personas que trabajan diariamente en los Hogares de Cristo. Su elaboración comenzó el año pasado e integró instancias de formación y práctica para formalizar y fortalecer el rol del acompañante par.

El cursado comenzó el 19 de septiembre, en el marco del Mes de la Prevención del Suicidio, y se organizó en ocho encuentros presenciales teórico-prácticos, orientados a mejorar el trabajo cotidiano en los centros barriales.

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Los contenidos se organizaron en cinco ejes:

El vínculo como herramienta central y la perspectiva de "recibir la vida como viene".

La escucha activa, la hospitalidad y la contención emocional.

La comprensión integral del consumo y de las dinámicas vinculares.

La intervención en crisis, los primeros auxilios psicológicos y la articulación en red.

El cuidado de quienes acompañan, la psicohigiene y la ética del acompañamiento.

La dirección académica está a cargo de Milagros Agüero, licenciada en Psicología, especialista en Psicología Clínica, magíster en Salud Mental y doctoranda en Ciencias de la Salud.

La iniciativa retoma uno de los objetivos planteados al finalizar el Segundo Congreso de Adicciones de la Pastoral Arquidiocesana de Córdoba, realizado en 2026: sumar formación académica al acompañamiento de las personas que atraviesan un proceso de recuperación.

De acuerdo con lo informado por los organizadores, está prevista la participación del rector de la UCC, Andrés Ignacio Aguerre; del ministro de Desarrollo Social provincial, Marcos Torres Lima; y de la secretaria de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de Córdoba, María Pía Guidetti.

También participarán el sacerdote Pablo Viola, delegado episcopal para la Pastoral Social y de Adicciones y referente de los Hogares de Cristo en Córdoba, y la directora académica de la diplomatura, Milagros Agüero.

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Lectura rápida

¿Qué evento se llevará a cabo? La primera cohorte de la Diplomatura en Acompañantes Pares tendrá su acto de cierre.

¿Quiénes participan en el acto? Participarán el rector de la UCC, Andrés Ignacio Aguerre; el ministro Marcos Torres Lima; y la secretaria María Pía Guidetti, entre otros.

¿Cuándo se realizará la ceremonia? El acto de cierre será el sábado 7 de noviembre a las 9.30.

¿Dónde se llevará a cabo el evento? En el auditorio de la sede centro de la UCC, ubicada en Obispo Trejo 323, Córdoba.

¿Por qué se creó esta diplomatura? Se creó para fortalecer el trabajo de acompañantes de personas con consumos problemáticos en centros barriales.

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