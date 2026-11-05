Tentativa de femicidio: intentó quemar viva a su pareja tras 22 años juntos y quedó preso

Un hombre identificado como M. F. fue imputado este jueves en los Tribunales Provinciales de San Lorenzo por un brutal ataque contra su expareja, a quien intentó quemar viva rociándola con nafta en el domicilio que compartían en calle Estado de Israel al 200 de Fray Luis Beltrán. La audiencia imputativa se realizó el 5 de noviembre de 2026 ante el Fiscal Dr. Javier Paz, quien le atribuyó los delitos de tentativa de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género —femicidio—, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal en al menos tres oportunidades y amenazas coactivas reiteradas. El juez Carlos Gazza dispuso la prisión preventiva por 180 días.

Según la imputación, el hecho ocurrió el 1 de noviembre de 2026, alrededor de las 14:50, en el interior del domicilio que el imputado compartía con su pareja. El contexto: la víctima había decidido poner fin a una relación de pareja que se extendía desde hacía aproximadamente 22 años. Ese mediodía, la mujer rechazó compartir un almuerzo con M. F.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Como respuesta, el imputado ingresó al domicilio portando un bidón con combustible (nafta), con el cual roció el cuerpo y la vestimenta de la víctima. Luego intentó encenderla utilizando un encendedor, provocando chispas, mientras la amenazaba.

El propósito no se concretó por la reacción inmediata de la propia víctima, quien se abalanzó y logró quitarle el encendedor de las manos. También fue clave la intervención de la hija de ambos, de 13 años, quien entre llantos le rogaba a su padre que cesara su accionar y fue quien dio aviso a la Central de Emergencias del 911.

La fiscalía también le atribuye a M. F. que, entre el 1 de noviembre de 2026 y la mañana del 2 de noviembre, en el mismo domicilio, abusó sexualmente de su expareja sin contar con su consentimiento, aprovechándose del estado de sometimiento y temor en que la víctima se encontraba como consecuencia de las amenazas previamente dirigidas. Los demás datos sobre modo y mecánica de los hechos se preservan para salvaguardar la integridad de la víctima.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Finalmente, se le imputa haber proferido múltiples amenazas contra su expareja en el marco de la relación de pareja que mantenían, con el propósito de obligarla contra su voluntad a continuar la relación e impedir que concretara la separación, así como también condicionar sus decisiones y comportamientos.

El juez Gazza dispuso la prisión preventiva del imputado por el plazo de 180 días, al considerar los riesgos procesales existentes y la gravedad de los delitos atribuidos. La causa continúa en instrucción.