River venció a Aldosivi en la última fecha del Clausura y se acerca a la localía en octavos

River venció a Aldosivi en Mar del Plata, en el cierre de la fase regular del Torneo Clausura y se acerca a la posibilidad de jugar de local en los octavos de final del Torneo ya que alcanzó el cuarto puesto en la tabla.

El conjunto dirigido por Leonardo Ponzio le ganó al ya descendido Aldosivi por 2-0 con goles de Lucas Beltrán, de penal, y de Ángel Correa sobre el final. Ahora, River espera a por los resultados de Belgrano y Barracas.

Aldosivi abría el marcador en su primera llegada de peligro al arco rival, a los 13 minutos, cuando el defensor Santiago Moya lograba aprovechar un rebote ante una salida en falso del arquero Santiago Beltrán, aunque el tanto fue invalidado por un fuera de juego previo, tras la revisión del VAR.

El equipo de Ponzio no pudo marcar el 1-0 hasta los 30 minutos, con un penal posterior a una mano en el área en el que Lucas Beltrán cruzó un derechazo bajo, para darle la ventaja a River.

Ya con tiempo cumplido, una buena combinación por izquierda permitió que Francisco Ortega llegue hasta el fondo por izquierda y tire el centro atrás para Ángel Correa, que cruzó su remate de derecha a la carrera para marcar el 2-0 final.

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