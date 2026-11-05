River ya está en playoffs: a qué equipos puede enfrentar en octavos de final

River Plate que ya tenía asegurado su lugar en los playoffs del Torneo Clausura 2026, venció 2-0 a Aldosivi en un partido disputado en Mar del Plata en la última jornada del campeonato. Este triunfo ubicó al equipo de Leonardo Ponzio en el cuarto puesto de la Zona B, lo que le otorgaría la ventaja de local en la siguiente instancia del campeonato, algo que aún no tiene asegurado.

El equipo de Núñez ahora aguarda el desenlace de la última fecha para determinar su próximo adversario en los octavos de final y ver si logra mantener su posición en la tabla y no ser superado por Belgrano y Barracas Central en su diferencia de gol para poder ser local en octavos.

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Hasta ese momento, River se perfila para enfrentar a Lanús en el Estadio Monumental, en busca de avanzar a los cuartos de final. Sin embargo, si el equipo cae en posiciones, podría verse las caras con Defensa y Justicia o Vélez, en condición de visitante.

La fase eliminatoria del Clausura está programada para comenzar el fin de semana del 21 y 22 de noviembre, una vez finalizada la fecha FIFA. En cuanto a la tabla de posiciones, River se ubica en el cuarto lugar de la Zona B, lo que le permitió clasificar a los playoffs.

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