La Conmebol tiene millones en Ueno Bank y enfrenta complicaciones tras su cierre

Buenos Aires, 5 noviembre (NA) - La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) se encuentra en una situación complicada tras el cierre del Ueno Bank en Paraguay, donde tenía depositados 14,3 millones de dólares en ahorros. Esta entidad financiera fue intervenida por el Banco Central del país vecino debido a problemas de solvencia.

El escándalo que rodea al Ueno Bank ha llevado a la renuncia y el juicio político de Santiago Peña, presidente de Paraguay. La Conmebol había invertido 85.470 millones de guaraníes en el banco, aunque enfatizaron que esto representa solo el 2,5% de sus ingresos, lo que no compromete su capacidad para cumplir con los pagos de premios en sus competencias deportivas.

El próximo 21 de noviembre, la Conmebol destinará 10 millones de dólares al campeón de la Copa Sudamericana y 2,5 millones al subcampeón. La final se disputará entre Boca Juniors y Atlético Mineiro en el estadio "Metropolitano Roberto Meléndez" de Barranquilla, Colombia.

Por otro lado, para la final de la Copa Libertadores, que se llevará a cabo el 28 de noviembre entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras en el Estadio Centenario de Uruguay, los premios ascenderán a 25 millones de dólares para el campeón y 7 millones para el subcampeón.

Los jugadores de Paraguay afectados por la crisis del Ueno Bank

Además de la Conmebol, varios futbolistas paraguayos con cuentas en el Ueno Bank también se han visto perjudicados por esta crisis, generando incertidumbre sobre sus ahorros. Rogelio Delgado, presidente del gremio Futbolistas Asociados del Paraguay (FAP), se pronunció sobre la situación y los pasos a seguir.

El directivo expresó: "Nadie se imaginaba que en este tiempo pudiera pasar una cosa como esta. Estamos más que sorprendidos, preocupados por la situación. Vamos a tomar las mejores decisiones en beneficio de todo el conglomerado de futbolistas".

Asimismo, el abogado Roberto Codas anticipó que se llevará a cabo una maniobra judicial: "La idea es presentar una demanda colectiva. Me parece que la forma más sencilla de obtener un resultado judicial en poco tiempo es ir todos juntos en lugar de ir por separado".

Por su parte, la Selección de fútbol paraguaya emitió un comunicado en el que manifiestan su dolor por ver a miles de familias "atravesando angustia, incertidumbre y preocupación". También afirmaron que son víctimas de la situación y pidieron a la justicia que actúe de manera "inmediata, transparente y sin distinción".