Alimentación y "Generación Silver": ¿Qué debemos comer para aspirar a un envejecimiento saludable?

FOTO: La alimentación es uno de los pilares de una longevidad saludable.

En el marco de una nueva edición del programa de Cadena 3, la licenciada en nutrición, doctora en Ciencias de la Salud y docente de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Daniela Abraham, analizó este jueves el impacto de la alimentación en la denominada "Generación Silver" o generación plateada.

Durante su intervención, la investigadora invitó a reflexionar sobre cómo deseamos envejecer, destacando que la alimentación, la actividad física y la socialización constituyen los tres pilares fundamentales para proyectar esta etapa de la vida.

Abraham remarcó que el proceso de envejecimiento biológico comienza a partir de los 30 años, por lo que resulta indispensable adoptar hábitos saludables desde edades tempranas para garantizar la mayor cantidad de años de vida con autonomía funcional.

La especialista alertó sobre el avance de los productos ultraprocesados en la dieta cotidiana, señalando que el 80% de las patologías crónicas no transmisibles, como la diabetes, la hipertensión y el colesterol elevado, están directamente vinculadas a lo que comemos y a las formas de preparación.

Frente a esta problemática, enfatizó la necesidad de "volver al origen" mediante la elección de alimentos frescos de producción local y con bajo nivel de procesamiento industrial.

Asimismo, subrayó la importancia de la hidratación natural, advirtiendo que el hábito de beber agua pura ha sido desplazado perjudicialmente por el consumo de bebidas azucaradas y jugos industriales.

Al abordar las necesidades nutricionales específicas de los adultos mayores de entre 60 y 100 años, la docente de la UNC sostuvo que el consumo de proteínas de alto valor biológico —tanto de origen animal como vegetal— es decisivo para frenar la pérdida de masa muscular y mantener la vitalidad.

Entre las fuentes esenciales, recomendó incluir carnes variadas, pescados, huevos, lácteos, frutos secos y legumbres, como garbanzos o porotos.

Además, remarcó la importancia de resguardar los niveles de vitaminas C, D y del complejo B, cuyas reservas tienden a reducirse naturalmente con el avance de la edad.

Desde su enfoque en la nutrición comunitaria, Abraham destacó el valor de rescatar los saberes ancestrales de las personas mayores y concebir la comida como un acto profundamente socializador.

Según la investigadora, cuando la mesa se comparte en comunidad o en centros de jubilados, el abordaje de las enfermedades deja de vivirse como una carga individual para gestionarse de forma grupal, obteniendo resultados de salud significativamente más positivos.

Finalmente, la especialista planteó la urgencia de fortalecer las políticas públicas en el área, señalando que la falta de profesionales de la nutrición en muchos espacios de la salud pública genera vacíos asistenciales en la atención del adulto mayor.

Concluyó reafirmando que garantizar el acceso a una alimentación adecuada e integrada a los servicios públicos de salud resulta indispensable para asegurar el bienestar y la dignidad de la población durante el envejecimiento.

Entrevista de “Amamos Argentina”.