Grítalo "Millonario": volvé a escuchar el relato de los goles del triunfo de River ante Aldosivi

Por Emmanuel Greco

River necesitó una gran cantidad de jugadas de peligro y no pudo abrir el marcador hasta los 15 minutos finales, para ganare a Aldosivi por 2-0, en el estadio José María Minella, por la decimosexta y última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2026.

El primer gol del partido fue convertido por el atacante Lucas Beltrán, con un penal a los 30 minutos de la segunda etapa, mientras que Ángel Correa sentenció el resultado en 45 minutos del complemento.

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