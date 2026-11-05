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Grítalo "Millonario": volvé a escuchar el relato de los goles del triunfo de River ante Aldosivi

  

05/11/2026 | 17:09Redacción Cadena 3

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River venció a Aldosivi en Mar del Plata.

FOTO: River venció a Aldosivi en Mar del Plata.

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  1.

    Audio. 1° gol de River a Aldosivi. (Lucas Beltrán)

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    Episodios

  2.

    Audio. 2° gol de River a Aldosivi. (Ángel Correa)

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    Episodios

Emmanuel Greco Por Emmanuel Greco

River necesitó una gran cantidad de jugadas de peligro y no pudo abrir el marcador hasta los 15 minutos finales, para ganare a Aldosivi por 2-0, en el estadio José María Minella, por la decimosexta y última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2026.

El primer gol del partido fue convertido por el atacante Lucas Beltrán, con un penal a los 30 minutos de la segunda etapa, mientras que Ángel Correa sentenció el resultado en 45 minutos del complemento.

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