San Lorenzo y Platense se enfrentan en un duelo clave por los playoffs del Clausura 2026

FOTO: San Lorenzo se juega la clasificación a los playoffs.

Buenos Aires, 5 noviembre (NA) – San Lorenzo se prepara para recibir a Platense este viernes 6 de noviembre, en el marco de la decimosexta y última jornada del Torneo Clausura 2026. Este encuentro es crucial para ambos equipos, ya que buscan asegurar su lugar en los playoffs.

El partido, que dará inicio a las 19:15, se llevará a cabo en el estadio Pedro Bidegain, conocido popularmente como el "Nuevo Gasómetro". La transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

El árbitro del encuentro será Felipe Viola, con Laura Fortunato como encargada del VAR.

San Lorenzo llega a este partido en un buen momento, acumulando cuatro partidos sin conocer la derrota bajo la dirección del entrenador Rubén Darío Insua. El equipo ha experimentado una notable mejoría tras la breve gestión de Néstor Gorosito, y ahora aspira a meterse entre los ocho mejores de su zona para seguir en la lucha por el campeonato.

La racha positiva del "Ciclón" comenzó con una victoria por 1-0 ante Deportivo Riestra, que puso fin a dos derrotas consecutivas. Luego, el equipo logró una remontada emocionante al vencer a Estudiantes de La Plata por 2-1. Posteriormente, San Lorenzo empató 0-0 con Newell’s y luego igualó 2-2 contra Vélez, sumando puntos importantes frente a rivales que están entre los primeros ocho del grupo.

De conseguir una victoria, San Lorenzo podría escalar hasta el séptimo puesto, siempre y cuando Gimnasia de Mendoza pierda y Independiente no logre ganar. Incluso un empate podría ser suficiente si Independiente pierde por un marcador amplio ante Riestra.

Por su parte, Platense, que también busca clasificarse mientras se encuentra en la final de la Copa Argentina contra Boca o Banfield, llega al último partido con la moral alta tras haber conseguido dos triunfos consecutivos.

El "Calamar" se ubica actualmente en el undécimo lugar con 17 puntos y necesita ganar para mantener sus posibilidades de avanzar. Para ello, requerirá que Independiente pierda y que Unión no gane, ya que los tres puntos podrían ser determinantes para su clasificación.