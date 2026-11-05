Tres nombres que suenan en Estudiantes de Río Cuarto

Estudiantes de Río Cuarto se quedó sin entrenador ante la salida de Rubén Forestello y tiene tres nombres en carpeta para reemplazarlo en 2027 para disputar la Primera Nacional.

Gerardo Acuña será el DT el sábado ante Rosario Central, por la última fecha del Clausura pero el "León" ya se puso a trabajar para contratar al técnico definitivo.

El mendocino Marcelo Vázquez, el cordobés Hernán Medina y el ex delantero Gastón Leva son los primeros nombres puestos a consideración.

Vázquez está dirigiendo a Sportivo Belgrano de San Francisco y está armando el futuro equipo para la próxima edición del Torneo Federal "A".

No obstante tiene historia con Estudiantes, con el que ascendió a la Primera Nacional y más de 150 partidos en ese club.

La "Tota" Medina dirige actualmente a Douglas Haig de Pergamino, que está en las instancias finales de la presente edición del Federal "A" y en la Primera Nacional cuenta con el antecedente de orientar a Racing de Nueva Italia.

Mientras que Leva estuvo hasta hace nada en Atenas de Río Cuarto, el clásico adversario de Estudiantes.