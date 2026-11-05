Tres nombres que suenan en Estudiantes de Río Cuarto
Dos están con trabajo y el otro estuvo hasta hace poco en la ciudad dirigiendo a otro club. Los detalles.
05/11/2026 | 18:47Redacción Cadena 3
FOTO: El mendocino Vázquez suena en Río Cuarto.
Estudiantes de Río Cuarto se quedó sin entrenador ante la salida de Rubén Forestello y tiene tres nombres en carpeta para reemplazarlo en 2027 para disputar la Primera Nacional.
Gerardo Acuña será el DT el sábado ante Rosario Central, por la última fecha del Clausura pero el "León" ya se puso a trabajar para contratar al técnico definitivo.
El mendocino Marcelo Vázquez, el cordobés Hernán Medina y el ex delantero Gastón Leva son los primeros nombres puestos a consideración.
Vázquez está dirigiendo a Sportivo Belgrano de San Francisco y está armando el futuro equipo para la próxima edición del Torneo Federal "A".
No obstante tiene historia con Estudiantes, con el que ascendió a la Primera Nacional y más de 150 partidos en ese club.
La "Tota" Medina dirige actualmente a Douglas Haig de Pergamino, que está en las instancias finales de la presente edición del Federal "A" y en la Primera Nacional cuenta con el antecedente de orientar a Racing de Nueva Italia.
Mientras que Leva estuvo hasta hace nada en Atenas de Río Cuarto, el clásico adversario de Estudiantes.
Lectura rápida
¿Qué equipo está buscando un nuevo entrenador? Estudiantes de Río Cuarto busca un nuevo entrenador tras la salida de Rubén Forestello.
¿Quién será el DT interino mientras se busca un reemplazo? Gerardo Acuña será el DT interino ante Rosario Central.
¿Cuáles son los nombres considerados para el nuevo entrenador? Los nombres considerados son Marcelo Vázquez, Hernán Medina y Gastón Leva.
¿Qué experiencia tiene Marcelo Vázquez con Estudiantes? Vázquez ascendió a la Primera Nacional con Estudiantes y tiene más de 150 partidos en el club.
¿Dónde dirige actualmente Hernán Medina? Medina dirige a Douglas Haig de Pergamino en el Federal "A".