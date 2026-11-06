Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy viernes 6 de noviembre.

El sorteo número 18935 de la quiniela matutina se llevó a cabo el viernes 6 de noviembre a las 15:00. El número a la cabeza fue 8522, interpretado tradicionalmente como A primera (Loco).

1° 8522

2° 0667

3° 4700

4° 3075

5° 7063

6° 1932

7° 3795

8° 0714

9° 2199

10° 6218

11° 6020

12° 7885

13° 2322

14° 4278

15° 5078

16° 1760

17° 8232

18° 9636

19° 9534

20° 4330

Los resultados de la quiniela matutina son esperados por muchos apostadores que buscan la suerte en cada sorteo. Este viernes, el número 8522 se destacó, generando expectativa entre los participantes. La quiniela es un juego de azar muy popular en Argentina, y cada sorteo atrae la atención de miles de jugadores.