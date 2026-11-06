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Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy viernes 6 de noviembre.

Este viernes 6 de noviembre se realizó el sorteo número 18935 de la quiniela matutina. El número a la cabeza fue 8522, interpretado como "A primera (Loco)". Conocé los resultados completos.

06/11/2026 | 15:00Redacción Cadena 3

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El sorteo número 18935 de la quiniela matutina se llevó a cabo el viernes 6 de noviembre a las 15:00. El número a la cabeza fue 8522, interpretado tradicionalmente como A primera (Loco).

1° 8522
2° 0667
3° 4700
4° 3075
5° 7063
6° 1932
7° 3795
8° 0714
9° 2199
10° 6218
11° 6020
12° 7885
13° 2322
14° 4278
15° 5078
16° 1760
17° 8232
18° 9636
19° 9534
20° 4330

Los resultados de la quiniela matutina son esperados por muchos apostadores que buscan la suerte en cada sorteo. Este viernes, el número 8522 se destacó, generando expectativa entre los participantes. La quiniela es un juego de azar muy popular en Argentina, y cada sorteo atrae la atención de miles de jugadores.

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18935 de la quiniela matutina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 6 de noviembre a las 15:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 8522.

¿Cómo se interpreta el número ganador?
Se interpreta como "A primera (Loco)".

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

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