El Sub-20 se lleva a Dávila y a Salas de Talleres para el Sudamericano

Talleres tendrá dos representantes en la próxima convocatoria del seleccionado nacional juvenil: Valentín Dávila y Joaquín Salas fueron citados para integrar la Sub 20.

Dávila, categoría 2007 ya tiene rodaje en la Primera División de Talleres, donde acumula 30 partidos oficiales y 4 goles. Además, también suma minutos en la Reserva.

Salas por su parte, es categoría 2008) y es lateral izquierdo. Actualmente se desempeña en la Reserva y ya tuvo convocatorias con el plantel profesional, aunque todavía no debutó oficialmente. En su recorrido con Argentina pasó por las categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 19, y ahora tendrá su oportunidad en la Sub 20.

El equipo nacional disputará el Sudamericano de Colombia, en el marco de su preparación para ese certamen de la categoría que se jugará desde el 22 de enero al 7 de febrero próximos.

Además, es clasificatorio para el Mundial Sub-20 que se desarrollará en Azerbaiyán y Uzbekistán del 17 de setiembre al 9 de octubre de 2027.