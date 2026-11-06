Maluma regresará a Argentina en febrero de 2027 con dos shows en el Movistar Arena

Buenos Aires, 6 de noviembre (NA) -- El aclamado cantante colombiano Maluma confirmó su regreso a Argentina tras cinco años de ausencia, con dos conciertos programados para el 19 y 20 de febrero de 2027 en el Movistar Arena de Buenos Aires. Este evento se enmarca dentro de su nueva gira mundial "Loco X Volver World Tour", que dará inicio el 5 de febrero en Bogotá y abarcará más de 60 ciudades en Latinoamérica, Norteamérica, Europa y África.

Organizado por Fenix Entertainment, el espectáculo presentará un concepto escénico renovado y una propuesta visual elaborada especialmente para esta gira, en la que Maluma fusionará canciones de su último álbum con los grandes éxitos de su trayectoria.

La venta anticipada para clientes con tarjetas de crédito Visa Macro comenzará el 12 de noviembre a las 13, con una duración de 48 horas o hasta agotar el stock disponible, a través del sitio oficial del Movistar Arena. Este beneficio permitirá pagar en nueve cuotas sin interés. Posteriormente, se habilitará la venta general con la opción de seis cuotas sin interés para los mismos clientes.

La revelación de la gira se llevó a cabo en una presentación sorpresa en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde Maluma interpretó varios de sus temas más populares, tales como "Según Quién", "Felices Los 4", "Hawái" y "Loco X Volver", acompañado por su banda.

El nombre de la gira proviene de su séptimo álbum de estudio, titulado "Loco X Volver", lanzado en mayo de 2026. Este trabajo refleja su conexión con sus raíces colombianas y el deseo de reencontrarse con los lugares y las personas que han marcado su vida.

El recorrido de la gira incluirá paradas en ciudades destacadas como Ciudad de México, Santiago de Chile, Lima, Miami, Los Ángeles, Toronto, Madrid, París, Berlín y Rabat, entre otras.

Juan Luis Londoño Arias, conocido artísticamente como Maluma, nació en Medellín y se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la música latina. A lo largo de su carrera, ha recibido un Latin Grammy, ha sido nominado a un Grammy y ha logrado 32 números uno en los rankings de Billboard.

Entre sus logros se encuentra la gira de 2017, que incluyó 105 conciertos y superó el millón de entradas vendidas. También ha agotado localidades en escenarios icónicos como el Madison Square Garden de Nueva York y el Kaseya Center de Miami, además de convocar a más de 60.000 personas en el Parque Yarkon de Tel Aviv y cerca de 200.000 en el festival Mawazine de Marruecos.

En su carrera, ha colaborado con grandes artistas internacionales como Madonna, Shakira, The Weeknd, Jennifer Lopez, Ricky Martin y Beyoncé. También ha participado en producciones cinematográficas como "Marry Me" y "Encanto", de Disney.