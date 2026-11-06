MasterChef Celebrity alcanzó su récord de rating y lideró la noche del jueves

FOTO: MasterChef Celebrity lideró la franja horaria con picos de 11.1 puntos de rating.

Buenos Aires, 6 de noviembre (NA) -- El canal Telefe volvió a destacarse en la televisión argentina, liderando su franja horaria y obteniendo la mayoría de los encendidos nocturnos. El reality culinario MasterChef Celebrity logró superar con gran diferencia a los demás canales de aire.

Según los datos oficiales proporcionados por Kantar IBOPE, a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el programa conducido por Wanda Nara alcanzó uno de sus picos más altos, logrando un notable 14 puntos de rating.

Con la reciente reprogramación de Telefe tras el final de Popstars, Pasapalabra dejó un piso más alto para el reality. Desde su debut, MasterChef se ha mantenido como el programa más visto de la televisión abierta en Argentina.

A las 22:26, la medición marcó un piso de 12,7 puntos y, minutos después, el programa subió a 13,5 puntos. El punto máximo se registró a las 22:38, cuando el ciclo alcanzó los 14 puntos de rating, con un promedio final de 13,1 puntos.

¿Cómo se desempeñaron los otros canales?

En comparación con el impresionante rendimiento de Telefe, Es mi sueño de El Trece ocupó el segundo lugar con 4,4 puntos. En tercer lugar se posicionó Bienvenidos a Ganar de El Nueve, que logró 2,3 puntos, y BTV de Beto Casella en América TV, que registró 1,6 puntos.

De este modo, el ciclo conducido por Wanda Nara logró una ventaja considerable de casi diez puntos respecto al segundo programa más visto de la noche.