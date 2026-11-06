FOTO: Alimentos, tecnología e innovación: qué buscará Córdoba en su misión a Armenia.

Córdoba realizará una misión institucional y empresarial a Armenia del 17 al 19 de noviembre, con una agenda centrada en alimentos, metalmecánica, economía del conocimiento e innovación. La iniciativa tendrá carácter exploratorio y buscará generar oportunidades comerciales y de cooperación con empresas e instituciones de ese país.

La Agencia ProCórdoba y la Subsecretaría de Relaciones Internacionales de la Provincia encabezarán la actividad, que tendrá como principal sede a Ereván, la capital armenia. La comitiva estará presidida por Pablo De Chiara, titular de ProCórdoba, y Juan Carlos Merdinian, cónsul honorario de Armenia en Córdoba.

Participarán empresarios y representantes de cámaras e instituciones vinculados con la agroindustria y los alimentos, el software y la tecnología, la metalmecánica, el comercio exterior, los servicios empresariales, la logística y el sector inmobiliario.

Durante las tres jornadas, la delegación mantendrá reuniones con organismos del gobierno armenio dedicados al comercio exterior y la promoción de inversiones. También habrá un encuentro en la Embajada Argentina con cordobeses radicados en ese país.

En materia de alimentos y agroindustria, están previstas reuniones con importadores, distribuidores y grupos agroindustriales armenios, orientadas a explorar el ingreso de productos cordobeses a ese mercado.

La agenda tecnológica incluirá contactos con cámaras del sector, empresas de alcance global, centros de innovación educativa y universidades. El objetivo será evaluar posibilidades de intercambio de talento y metodologías, además de vincular a los ecosistemas emprendedores de ambos países.

El jueves 19, la comitiva participará de la inauguración de la plazoleta Ciudad de Córdoba en Echmiadzín, también conocida como Vagharshapat, como parte de las actividades institucionales.

Según ProCórdoba, uno de los atractivos comerciales de Armenia es su pertenencia a la Unión Económica Euroasiática, que ofrece un acceso potencial a un mercado de más de 180 millones de consumidores e incluye a Rusia, Bielorrusia, Kazajistán y Kirguistán.

El organismo también destacó su ubicación entre Europa, Rusia, Medio Oriente y Asia Central, la presencia de capitales argentinos y los vínculos con la comunidad armenio-argentina. Entre los factores económicos, señaló la expansión de su economía, los costos operativos competitivos y la modernización de sus cadenas productivas.

La misión se apoya en antecedentes recientes de cooperación. En 2025, una delegación cordobesa participó de la Misión Empresarial Argentina a Armenia, organizada por Enterprise Armenia y las embajadas de ambos países.

Posteriormente, Córdoba fue sede del Foro de Negocios Argentina-Armenia. En ese encuentro, la Provincia y el Consulado Honorario armenio firmaron un memorando de entendimiento para promover la cooperación económica, comercial y tecnológica.

Estos intercambios se suman a una relación histórica: la colectividad armenia tiene más de un siglo de presencia en Córdoba y participa de la vida social, cultural y productiva de la provincia. La nueva misión fue organizada mediante el trabajo conjunto del Gobierno provincial, cámaras empresariales y la representación consular armenia.