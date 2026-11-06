En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Ulises Llanos

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Política y Economía

Alimentos, tecnología e innovación: qué buscará Córdoba en su misión a Armenia

Empresarios y representantes institucionales participarán de tres jornadas de encuentros en Ereván. Explorarán oportunidades comerciales y de cooperación con distribuidores, universidades y empresas.

06/11/2026 | 10:47Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Alimentos, tecnología e innovación: qué buscará Córdoba en su misión a Armenia.

FOTO: Alimentos, tecnología e innovación: qué buscará Córdoba en su misión a Armenia.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Córdoba realizará una misión institucional y empresarial a Armenia del 17 al 19 de noviembre, con una agenda centrada en alimentos, metalmecánica, economía del conocimiento e innovación. La iniciativa tendrá carácter exploratorio y buscará generar oportunidades comerciales y de cooperación con empresas e instituciones de ese país.

La Agencia ProCórdoba y la Subsecretaría de Relaciones Internacionales de la Provincia encabezarán la actividad, que tendrá como principal sede a Ereván, la capital armenia. La comitiva estará presidida por Pablo De Chiara, titular de ProCórdoba, y Juan Carlos Merdinian, cónsul honorario de Armenia en Córdoba.

Participarán empresarios y representantes de cámaras e instituciones vinculados con la agroindustria y los alimentos, el software y la tecnología, la metalmecánica, el comercio exterior, los servicios empresariales, la logística y el sector inmobiliario.

Durante las tres jornadas, la delegación mantendrá reuniones con organismos del gobierno armenio dedicados al comercio exterior y la promoción de inversiones. También habrá un encuentro en la Embajada Argentina con cordobeses radicados en ese país.

En materia de alimentos y agroindustria, están previstas reuniones con importadores, distribuidores y grupos agroindustriales armenios, orientadas a explorar el ingreso de productos cordobeses a ese mercado.

La agenda tecnológica incluirá contactos con cámaras del sector, empresas de alcance global, centros de innovación educativa y universidades. El objetivo será evaluar posibilidades de intercambio de talento y metodologías, además de vincular a los ecosistemas emprendedores de ambos países.

El jueves 19, la comitiva participará de la inauguración de la plazoleta Ciudad de Córdoba en Echmiadzín, también conocida como Vagharshapat, como parte de las actividades institucionales.

Según ProCórdoba, uno de los atractivos comerciales de Armenia es su pertenencia a la Unión Económica Euroasiática, que ofrece un acceso potencial a un mercado de más de 180 millones de consumidores e incluye a Rusia, Bielorrusia, Kazajistán y Kirguistán.

El organismo también destacó su ubicación entre Europa, Rusia, Medio Oriente y Asia Central, la presencia de capitales argentinos y los vínculos con la comunidad armenio-argentina. Entre los factores económicos, señaló la expansión de su economía, los costos operativos competitivos y la modernización de sus cadenas productivas.

La misión se apoya en antecedentes recientes de cooperación. En 2025, una delegación cordobesa participó de la Misión Empresarial Argentina a Armenia, organizada por Enterprise Armenia y las embajadas de ambos países.

Posteriormente, Córdoba fue sede del Foro de Negocios Argentina-Armenia. En ese encuentro, la Provincia y el Consulado Honorario armenio firmaron un memorando de entendimiento para promover la cooperación económica, comercial y tecnológica.

Estos intercambios se suman a una relación histórica: la colectividad armenia tiene más de un siglo de presencia en Córdoba y participa de la vida social, cultural y productiva de la provincia. La nueva misión fue organizada mediante el trabajo conjunto del Gobierno provincial, cámaras empresariales y la representación consular armenia.

Lectura rápida

¿Qué? Una misión institucional y empresarial de Córdoba a Armenia centrada en alimentos, metalmecánica, economía del conocimiento e innovación.

¿Quién? Encabezada por Pablo De Chiara y Juan Carlos Merdinian, con participación de empresarios y representantes de diversas cámaras.

¿Cuándo? Del 17 al 19 de noviembre de 2025.

¿Dónde? Principalmente en Ereván, la capital de Armenia.

¿Por qué? Para generar oportunidades comerciales y de cooperación entre Córdoba y Armenia.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf