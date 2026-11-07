Juez y Bornoroni presentaron una alianza en Córdoba y lanzaron críticas al peronismo

La Libertad Avanza, el Frente Cívico, el PRO y Primero la Gente presentaron este viernes en La Falda una alianza política provincial, con el objetivo de construir una alternativa al peronismo cordobés. El senador nacional Luis Juez y el diputado nacional Gabriel Bornoroni encabezaron el encuentro, en el que anunciaron que llevarán el armado a distintas localidades de Córdoba.

También participaron Oscar Tamis, por el PRO, y Gastón Dueñas, por Primero la Gente, junto con dirigentes, legisladores y militantes de distintos puntos de la provincia.

Durante su discurso, Juez cuestionó al oficialismo provincial y advirtió que el espacio avanzará sin esperar a los sectores que aún no definieron su incorporación. Además, sostuvo que la candidatura a gobernador no fue motivo de discusión con Bornoroni.

"No estamos discutiendo quién va a ser el candidato a gobernador. Jamás discutí ese tema con Gabriel Bornoroni. Creemos que va a ser el que tenga que ser, el que garantice el triunfo y el que genere mayor confiabilidad, sin ningún condicionamiento previo", afirmó.

El senador definió la convocatoria como "un acto con un gran simbolismo y un grito de hartazgo" y acusó al peronismo de utilizar el calendario electoral en función de sus intereses.

"Estamos cansados de que el peronismo establezca siempre los cronogramas electorales y haga de la especulación política un deporte. Ellos dicen cuándo, cómo y de qué manera se vota. No tienen límites con el poder", sostuvo.

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FOTO: Luis Juez y Gabriel Bornoroni presentaron una alianza en Córdoba y lanzaron críticas al peronismo.

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En esa línea, rechazó que la construcción opositora quede sujeta a las decisiones de otros dirigentes. "No hay margen para que los especuladores estén todo el tiempo con la calculadora en la mano. No vamos a ser funcionales al poder de turno ni vamos a permitir que el peronismo nos divida", expresó.

Uno de los planteos de Juez estuvo dirigido a quienes todavía no definieron su participación en el espacio, particularmente a los intendentes radicales. "Quiero ser claro para que después no digan que tengo doble discurso: no vamos a esperar a nadie caprichoso que diga cuándo, cómo y de qué manera. No tenemos todo el tiempo del mundo", advirtió.

El dirigente del Frente Cívico planteó la necesidad de conformar una alternativa competitiva para terminar con casi tres décadas de gobiernos peronistas en Córdoba. También cuestionó las políticas provinciales en salud, educación y Justicia, al sostener que fueron utilizadas en beneficio del oficialismo. "La gente no aguanta, no quiere más discursos. Quiere que le resolvamos los problemas. Y eso no se puede lograr si no tenés el poder y la capacidad de sentarte con quien hay que sentarse para resolverlos", señaló.

Juez también acusó al gobernador de utilizar recursos públicos para sus aspiraciones políticas, mientras, según afirmó, existen necesidades sin atender entre jubilados, docentes y en el sistema de salud. "El gobernador ya está en campaña con la nuestra. Con cientos de millones de pesos que no están en el bolsillo de los jubilados, con millones de dólares que no están en el bolsillo de los docentes y con recursos que faltan en la salud", manifestó.

Sobre la organización de la alianza, reclamó que el trabajo trascienda las conducciones partidarias y se extienda a cada localidad. "Nos juntamos porque estamos desesperados por terminar con la corrupción en esta provincia y necesitamos organizarnos, desde el pueblo más chico hasta la ciudad más importante", sostuvo.

El senador aseguró que acompañarán a los referentes de todos los partidos que integran el acuerdo. "Hoy arrancamos en La Falda y esto lo vamos a hacer en cada rincón de la provincia de Córdoba, sea del partido que sea dentro de la alianza que conformamos", expresó.

Al cerrar, ratificó el inicio de la actividad proselitista del espacio: "Nosotros ya arrancamos la campaña para terminar con la corrupción en Córdoba y destronar al peronismo de la provincia".

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