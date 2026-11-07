El Gobierno convocó a la UEPC para discutir salarios antes de la asamblea provincial de delegados
El encuentro entre las partes se llevará a cabo el miércoles 11 en el centro cívico, mientras que la asamblea de delegados departamentales está programada para el jueves 12.
07/11/2026 | 10:33Redacción Cadena 3
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Panorama Federal
El Gobierno de Córdoba convocó a la conducción provincial de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) a una nueva reunión en el centro cívico. El objetivo del encuentro es continuar la discusión salarial.
Este encuentro se llevará a cabo el próximo miércoles, justo antes de la asamblea provincial de delegados departamentales que la UEPC había programado.
Se anticipan que la asamblea del jueves podría decidir las próximas medidas de fuerza, en un contexto de creciente presión por mejoras salariales.
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Informe de Emanuel Manitta.
Lectura rápida
¿Qué? El Gobierno de Córdoba convocó a la UEPC para discutir salarios.
¿Quién? La reunión involucra al Gobierno de Córdoba y la UEPC.
¿Cuándo? La reunión será el próximo miércoles, antes de la asamblea del jueves.
¿Dónde? En el centro cívico de Córdoba.
¿Por qué? Para continuar la discusión salarial y en respuesta a la presión por mejoras salariales.