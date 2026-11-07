El Gobierno convocó a la UEPC para discutir salarios antes de la asamblea provincial de delegados

FOTO: El Gobierno convocó a la UEPC para discutir salarios antes de la asamblea provincial.

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El Gobierno de Córdoba convocó a la conducción provincial de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) a una nueva reunión en el centro cívico. El objetivo del encuentro es continuar la discusión salarial.

Este encuentro se llevará a cabo el próximo miércoles, justo antes de la asamblea provincial de delegados departamentales que la UEPC había programado.

Se anticipan que la asamblea del jueves podría decidir las próximas medidas de fuerza, en un contexto de creciente presión por mejoras salariales.

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Informe de Emanuel Manitta.