En vivo

La Cadena del Gol

Aldosivi vs. River

Argentina

En vivo

La Argentina Posible

Guillermo López

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Horario corrido

Fernanda Rojas

En vivo

Los Populares

Celeste Pereyra

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Ahora país

Docentes de Córdoba endurecen el reclamo: piden un 30% de aumento y advierten con un paro

La movilización de UEPC Capital recorrió las calles del centro y generó interrupciones del tránsito. Los manifestantes exigieron reabrir las paritarias y anticiparon una medida provincial si no hay respuestas a sus demandas.

05/11/2026 | 13:06Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Marcha de UEPC por las calles de Córdoba. (Foto: Orlando Morales/Cadena 3)

FOTO: Marcha de UEPC por las calles de Córdoba. (Foto: Orlando Morales/Cadena 3)

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. Docentes de Córdoba endurecen el reclamo: piden un 30% de aumento y advierten con un paro

    Ahora país

    Episodios

Los docentes se movilizaron en la ciudad de Córdoba para reclamar la reapertura de las paritarias y un aumento salarial de al menos el 30%, con aplicación inmediata. Al finalizar el acto, advirtieron que avanzarán hacia un paro provincial si no obtienen respuestas.

Según informó Cadena 3 desde el lugar, los manifestantes de UEPC Capital exigieron que la recomposición se otorgue ahora. También cuestionaron la posibilidad de que una mejora se postergue hasta febrero y resulte inferior al porcentaje solicitado.

La jornada comenzó con concentraciones en las plazas España y Colón. Los manifestantes avanzaron por avenida Colón y General Paz, donde interrumpieron el tránsito e impidieron el paso de vehículos durante distintos momentos.

La columna continuó por avenida Olmos, pero al llegar a Santiago del Estero se encontró con un corte policial que le impidió seguir por esa vía. Ante esa situación, los docentes doblaron por Santiago del Estero y modificaron el recorrido.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La protesta también generó interrupciones de tránsito sobre Santiago del Estero y en sus cruces con Olmos y 25 de Mayo.

Una vez concluido el acto, los manifestantes reiteraron que esperan una respuesta a sus demandas salariales. La advertencia de un paro provincial quedó condicionada al resultado del reclamo, sin que se informara una fecha para esa eventual medida.

Momentos después, se levantó el corte en Bv. Perón y San Jerónimo, por lo que los vehículos podían circular normalmente en ese sector.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Orlando Morales.

Lectura rápida

¿Qué reclaman los docentes? Los docentes reclaman la reapertura de las paritarias y un aumento salarial de al menos el 30%.

¿Quiénes se movilizaron? Los manifestantes pertenecen a UEPC Capital.

¿Cuándo tuvo lugar la movilización? La movilización ocurrió recientemente, aunque no se especifica la fecha exacta.

¿Dónde se realizó la protesta? La protesta se llevó a cabo en la ciudad de Córdoba, comenzando en las plazas España y Colón.

¿Por qué advierten con un paro provincial? Advierten con un paro provincial si no obtienen respuestas a sus demandas salariales.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf