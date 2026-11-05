Santiago Peña deja la presidencia de Paraguay en medio de crisis bancaria y posible juicio político

ASUNCIÓN (AP) — El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia este jueves en un contexto marcado por una grave crisis bancaria y a pocos pasos de que la Cámara de Diputados decidiera sobre un juicio político en su contra.

Peña hizo pública su dimisión a través de un video en la red social X, donde explicó que su decisión busca preservar la estabilidad del país y el funcionamiento de las instituciones democráticas. "He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la república", afirmó Peña, quien añadió: "Estoy convencido de que ningún cargo puede estar por encima del bienestar del Paraguay".

En su mensaje, ofreció disculpas a la población, aunque no asumió la responsabilidad por la crisis que atraviesa el sistema bancario. "Quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado. Nunca fue mi intención defraudar la confianza que han depositado en mí", dijo el mandatario.

La renuncia de Peña se hizo pública justo cuando la Cámara de Diputados debatía un posible juicio político en su contra por un presunto conflicto de intereses relacionado con Ueno Bank, una entidad bancaria digital que fue intervenida esta semana por el Banco Central debido a problemas de solvencia.

El pasado martes, el Banco Central de Paraguay tomó el control de Ueno Bank, lo que llevó al cierre de todas sus sucursales físicas y a la suspensión de operaciones, generando incertidumbre sobre el futuro de millones de dólares. Peña, economista de 47 años y exfuncionario del Fondo Monetario Internacional, se vio envuelto en esta crisis por sus lazos con el banco y con las entidades responsables de su supervisión.

Hasta el momento, ocho ejecutivos y altos funcionarios de Ueno Bank han sido detenidos, incluyendo al presidente del banco, Juan Manuel Gustale, y al CEO, Federico Miguel Vázquez, quien fue socio comercial de Peña hasta hace poco tiempo.

Antes de la crisis, dos de cada tres paraguayos eran clientes de Ueno Bank, que contaba con depósitos que ascendían a aproximadamente 850 millones de dólares, de los cuales unos 380 millones pertenecían al Instituto de Previsión Social (IPS), el fondo estatal de pensiones y salud de Paraguay.

El cierre de Ueno Bank desató una ola de pánico entre la población, llevando a miles de ciudadanos a manifestarse en las calles de Asunción. En algunas de estas protestas se produjeron incidentes entre los manifestantes y la policía.