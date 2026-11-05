El título de liga se define por Cadena 3: seguí la megatransmisión el sábado en los tres estadios

Se viene una definición apasionante en el fútbol argentino y Cadena 3 estará presente en los tres escenarios. Este sábado 7 de noviembre, desde las 17.30, Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central disputarán en simultáneo sus respectivos encuentros con el objetivo de consagrarse campeones de Liga.

La Gran Cadena Federal desplegará una megatransmisión desde las canchas donde se jugará la definición: La Bombonera, el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal y el Gigante de Arroyito.

Los tres equipos llegan con posibilidades matemáticas de quedarse con el título de la tabla anual, que reconoce al mejor equipo de la temporada. Para evitar cualquier especulación, la Liga Profesional dispuso que sus partidos se disputen al mismo tiempo.

Tres partidos, un solo campeón

Boca recibirá a Defensa y Justicia en La Bombonera. "El Xeneize" llega como líder de la tabla anual y depende de sí mismo: si gana, se asegurará el campeonato.

Argentinos Juniors, por su parte, será local ante Huracán en La Paternal. "El Bicho" también llega con chances de quedarse con el primer puesto (tiene los mismos puntos que Boca, 60), aunque necesita ganar y esperar que "El Xeneize" no consiga los tres puntos.

Rosario Central jugará en el Gigante de Arroyito frente a Estudiantes de Río Cuarto. "El Canalla" buscará una victoria y estará pendiente de lo que suceda en los otros dos estadios para intentar alcanzar la cima.

Los tres encuentros comenzarán a las 17.30 y se jugarán en simultáneo.

La Gran Cadena Federal, en todos los escenarios

Con una cobertura especial desde los tres estadios desde las 15, Cadena 3 acompañará minuto a minuto una jornada que consagrará a un nuevo campeón del fútbol argentino.

La Bombonera, La Paternal y el Gigante de Arroyito serán los puntos de conexión de una megatransmisión federal para vivir una definición que promete emociones hasta el último minuto.

Este sábado, desde las 17.30, el título de Liga se define por Cadena 3.

Los tres partidos

17.30 Argentinos – Huracán

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Bruno Amiconi

17.30 Rosario Central – Estudiantes (Río Cuarto)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Lucio Méndez

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Jorge Broggi

17.30 Boca – Defensa y Justicia

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Juan Mamani

Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora

VAR: Yamil Possi

AVAR: Walter Ferreyra