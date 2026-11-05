El título de liga se define por Cadena 3: seguí la megatransmisión el sábado en los tres estadios
Boca, Argentinos y Rosario Central resolverán el sábado, desde las 17.30, a un nuevo campeón del fútbol argentino. La Gran Cadena Federal estará en La Bombonera, La Paternal y el Gigante de Arroyito desde las 15.
05/11/2026 | 11:37Redacción Cadena 3
FOTO: Paredes, Molina y Di María, tres que quieren gritar campeón.
Se viene una definición apasionante en el fútbol argentino y Cadena 3 estará presente en los tres escenarios. Este sábado 7 de noviembre, desde las 17.30, Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central disputarán en simultáneo sus respectivos encuentros con el objetivo de consagrarse campeones de Liga.
La Gran Cadena Federal desplegará una megatransmisión desde las canchas donde se jugará la definición: La Bombonera, el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal y el Gigante de Arroyito.
Los tres equipos llegan con posibilidades matemáticas de quedarse con el título de la tabla anual, que reconoce al mejor equipo de la temporada. Para evitar cualquier especulación, la Liga Profesional dispuso que sus partidos se disputen al mismo tiempo.
Tres partidos, un solo campeón
Boca recibirá a Defensa y Justicia en La Bombonera. "El Xeneize" llega como líder de la tabla anual y depende de sí mismo: si gana, se asegurará el campeonato.
Argentinos Juniors, por su parte, será local ante Huracán en La Paternal. "El Bicho" también llega con chances de quedarse con el primer puesto (tiene los mismos puntos que Boca, 60), aunque necesita ganar y esperar que "El Xeneize" no consiga los tres puntos.
Rosario Central jugará en el Gigante de Arroyito frente a Estudiantes de Río Cuarto. "El Canalla" buscará una victoria y estará pendiente de lo que suceda en los otros dos estadios para intentar alcanzar la cima.
Los tres encuentros comenzarán a las 17.30 y se jugarán en simultáneo.
La Gran Cadena Federal, en todos los escenarios
Con una cobertura especial desde los tres estadios desde las 15, Cadena 3 acompañará minuto a minuto una jornada que consagrará a un nuevo campeón del fútbol argentino.
La Bombonera, La Paternal y el Gigante de Arroyito serán los puntos de conexión de una megatransmisión federal para vivir una definición que promete emociones hasta el último minuto.
Este sábado, desde las 17.30, el título de Liga se define por Cadena 3.
Los tres partidos
17.30 Argentinos – Huracán
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Bruno Amiconi
17.30 Rosario Central – Estudiantes (Río Cuarto)
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Lucio Méndez
Cuarto árbitro: Javier Delbarba
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Jorge Broggi
17.30 Boca – Defensa y Justicia
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Juan Mamani
Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora
VAR: Yamil Possi
AVAR: Walter Ferreyra
Lectura rápida
¿Qué se define en el fútbol argentino?
La definición del campeonato de Liga entre Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central.
¿Quiénes son los equipos involucrados?
Los equipos son Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central.
¿Cuándo se jugarán los partidos?
El sábado 7 de noviembre a las 17.30.
¿Dónde se llevarán a cabo los partidos?
En La Bombonera, el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal y el Gigante de Arroyito.
¿Cómo se desarrollará la transmisión?
Cadena 3 realizará una megatransmisión desde los tres estadios.
¿Por qué se jugarán simultáneamente?
Para evitar cualquier especulación sobre el resultado de los partidos.