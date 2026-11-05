En vivo

La Cadena del Gol

Aldosivi vs. River

Argentina

En vivo

La Argentina Posible

Guillermo López

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Horario corrido

Fernanda Rojas

En vivo

Los Populares

Celeste Pereyra

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Suspensión de clases en 17 escuelas porteñas por visita del papa León XIV

La medida regirá este viernes 6 de noviembre para los establecimientos educativos situados dentro del perímetro vallado y alcanzado por las restricciones de tránsito.

05/11/2026 | 12:07Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Suspensión de clases en 17 escuelas porteñas por visita del papa León XIV

FOTO: Suspensión de clases en 17 escuelas porteñas por visita del papa León XIV

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 5 de noviembre (NA) -- Con motivo de la visita oficial del papa León XIV a la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Educación porteño ha decidido suspender las clases presenciales el viernes 6 de noviembre en 17 instituciones educativas de niveles inicial, primario, secundario y especial que se encuentran dentro del área vallada.

La medida busca preservar la seguridad y bienestar de los alumnos, docentes y personal no docente, dado que se implementarán severos bloqueos de circulación tanto peatonal como vehicular en esa zona de la ciudad.

Las autoridades han aclarado que las actividades en las escuelas ubicadas fuera de los anillos perimetrales continuarán de manera habitual.

Entre las instituciones que no tendrán clases presenciales se encuentran tres colegios que formarán parte de la logística del evento religioso: la Escuela N.º 30 D.E. 9 Granaderos de San Martín, la Escuela N.º 5 D.E. 9 Honorable Congreso de la Nación y la Escuela Primaria Común N.º 8 D.E. 9 Armenia Argentina.

Estos edificios contarán con custodia policial permanente las 24 horas y sus espacios comunes se destinarán para el resguardo de pertenencias y pausas del personal voluntario asignado a las tareas de asistencia.

El listado de los 17 establecimientos sin actividad presencial este viernes incluye:

Mi Jardín: Av. Luis María Campos 1314.
Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús: Av. Luis María Campos 898.
Colegio del Arce (Nivel Secundario): Jorge Newbery 1953.
Colegio del Arce (Niveles Inicial y Primario): Arce 334.
Escuela N.º 8 D.E. 9 Armenia Argentina y Jardín de Infantes Nucleado A: Arce 611.
Jardín Maternal N.º 10 D.E. 9 Manuel Belgrano: Tte. Benjamín Matienzo 1880.
Instituto Hogar San Benito: Arce 322.
Colegio Rey Fahd: Cerviño 4851.
CENTES N.º 2 D.E. 9: Juan Francisco Seguí 3755.
Cursos Especiales (Sede Lafinur): Lafinur 3331.
Asociación Comunidad Israelita Sefardí Argentina: Juan María Gutiérrez 3972.
Instituto Ambrosio Tognoni y Escuela San Andrés: Av. Santa Fe 4320.
Escuela Primaria N.º 30 D.E. 9 Granaderos de San Martín: Av. del Libertador 4903.
Jardín de Infantes Común N.º 2 D.E. 9 Granaderos de San Martín: Av. del Libertador 4953.
Escuela Primaria N.º 5 D.E. 9 Honorable Congreso de la Nación: Av. del Libertador 4777.
Jardín de Infantes Integral N.º 5 D.E. 9: Av. del Libertador 4777.
Escuela Técnica de Jardinería Cristóbal María Hicken D.E. 9: Av. Gral. Las Heras 4078.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué evento provoca la suspensión de clases?
La suspensión se debe a la visita del papa León XIV a Buenos Aires.

¿Cuántas escuelas se ven afectadas?
Se suspenderán las clases en 17 instituciones educativas.

¿Cuándo será la suspensión?
La medida regirá el viernes 6 de noviembre.

¿Qué medidas de seguridad se implementarán?
Se realizarán bloqueos de circulación peatonal y vehicular en la zona afectada.

¿Qué escuelas se integrarán al operativo?
Tres colegios serán parte de la logística del evento religioso.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf