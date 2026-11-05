Suspensión de clases en 17 escuelas porteñas por visita del papa León XIV

Buenos Aires, 5 de noviembre (NA) -- Con motivo de la visita oficial del papa León XIV a la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Educación porteño ha decidido suspender las clases presenciales el viernes 6 de noviembre en 17 instituciones educativas de niveles inicial, primario, secundario y especial que se encuentran dentro del área vallada.

La medida busca preservar la seguridad y bienestar de los alumnos, docentes y personal no docente, dado que se implementarán severos bloqueos de circulación tanto peatonal como vehicular en esa zona de la ciudad.

Las autoridades han aclarado que las actividades en las escuelas ubicadas fuera de los anillos perimetrales continuarán de manera habitual.

Entre las instituciones que no tendrán clases presenciales se encuentran tres colegios que formarán parte de la logística del evento religioso: la Escuela N.º 30 D.E. 9 Granaderos de San Martín, la Escuela N.º 5 D.E. 9 Honorable Congreso de la Nación y la Escuela Primaria Común N.º 8 D.E. 9 Armenia Argentina.

Estos edificios contarán con custodia policial permanente las 24 horas y sus espacios comunes se destinarán para el resguardo de pertenencias y pausas del personal voluntario asignado a las tareas de asistencia.

El listado de los 17 establecimientos sin actividad presencial este viernes incluye:

Mi Jardín: Av. Luis María Campos 1314.

Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús: Av. Luis María Campos 898.

Colegio del Arce (Nivel Secundario): Jorge Newbery 1953.

Colegio del Arce (Niveles Inicial y Primario): Arce 334.

Escuela N.º 8 D.E. 9 Armenia Argentina y Jardín de Infantes Nucleado A: Arce 611.

Jardín Maternal N.º 10 D.E. 9 Manuel Belgrano: Tte. Benjamín Matienzo 1880.

Instituto Hogar San Benito: Arce 322.

Colegio Rey Fahd: Cerviño 4851.

CENTES N.º 2 D.E. 9: Juan Francisco Seguí 3755.

Cursos Especiales (Sede Lafinur): Lafinur 3331.

Asociación Comunidad Israelita Sefardí Argentina: Juan María Gutiérrez 3972.

Instituto Ambrosio Tognoni y Escuela San Andrés: Av. Santa Fe 4320.

Escuela Primaria N.º 30 D.E. 9 Granaderos de San Martín: Av. del Libertador 4903.

Jardín de Infantes Común N.º 2 D.E. 9 Granaderos de San Martín: Av. del Libertador 4953.

Escuela Primaria N.º 5 D.E. 9 Honorable Congreso de la Nación: Av. del Libertador 4777.

Jardín de Infantes Integral N.º 5 D.E. 9: Av. del Libertador 4777.

Escuela Técnica de Jardinería Cristóbal María Hicken D.E. 9: Av. Gral. Las Heras 4078.

Agencia NA