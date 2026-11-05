Desbaratan una banda dedicada al robo de celulares y ocho personas fueron imputadas en Rosario

Ocho personas fueron imputadas este jueves en el Centro de Justicia Penal de Rosario por integrar una asociación ilícita dedicada a cometer robos, hurtos, encubrimientos y falsas denuncias. La audiencia estuvo a cargo del fiscal Carlos Covani, quien atribuyó a los acusados distintos roles dentro de una organización que habría funcionado desde septiembre de 2023 hasta el 28 de octubre de 2026, cuando se realizaron allanamientos.

Según la acusación, algunos integrantes sustraían teléfonos celulares en la vía pública utilizando motocicletas y actuaban de a dos: uno concretaba el arrebato y otro brindaba cobertura. Cuando eran perseguidos por la Policía, abandonaban los vehículos, que estaban registrados a nombre de otras personas vinculadas con la organización.

El circuito de las motocicletas y los celulares

La Fiscalía sostuvo que las mujeres involucradas denunciaban falsamente el robo de las motocicletas para gestionar su restitución y volver a utilizarlas. Otro integrante se encargaba de regularizar las multas e infracciones de esos rodados ante el Tribunal Municipal de Faltas.

Los teléfonos sustraídos eran trasladados a inmuebles utilizados por la banda, entre ellos uno ubicado en Amenábar al 3500. Allí se organizaba su reducción y comercialización, tarea que, según la imputación, estaba a cargo de otros dos integrantes. Los pagos se recibían a través de una billetera virtual a nombre de una de las acusadas.

Las medidas judiciales

El juez de Primera Instancia Juan Ignacio Gasparini tuvo por formalizada la imputación y dispuso la libertad con reglas de conducta hasta el 28 de enero de 2027 para cinco personas. En tanto, otros tres imputados quedaron bajo prisión preventiva efectiva hasta esa misma fecha.

Además, dos de las mujeres fueron imputadas por hechos de falsa denuncia: una por haber informado la sustracción de una motocicleta en abril de 2025 y otra por un episodio similar denunciado en septiembre de 2026, ambos ante la Comisaría 19ª.