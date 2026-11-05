La "Plaza de la Misericordia": el plan de Luján para la histórica misa de León XIV

La ciudad de Luján aguarda con emoción y expectativa la llegada del papa León XIV el próximo miércoles 11 de noviembre, en el marco de la última misa de su gira por la Argentina.

En diálogo con Cadena 3, el intendente Leonardo Boto destacó la trascendencia del acontecimiento para la localidad, que no recibía a un pontífice desde la visita de Juan Pablo II en junio de 1982.

"Luján es una ciudad sagrada donde un tercio de la economía gira alrededor del santuario. Tras 44 años vamos a recibir a su santidad en una fiesta que revoluciona a toda la comunidad", expresó el jefe municipal.

La celebración central se montará en un altar exterior ubicado en la verja de la Basílica, donde se exhibirá la imagen original de la Virgen de Luján.

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La Plaza de la Misericordia y el recorrido del papamóvil

El espacio neurálgico que rodea al altar, denominado "Plaza de la Misericordia", estará reservado principalmente para sectores vulnerables, personas con discapacidad, integrantes de los Hogares de Cristo y delegaciones de Cáritas de todo el país.

El miércoles 11, León XIV arribará por vía terrestre desde Buenos Aires alrededor de las 9:40 y ascenderá al papamóvil para recorrer a baja velocidad un trayecto de 2,1 kilómetros a lo largo de la avenida Nuestra Señora, permitiendo el contacto directo con miles de fieles antes de la celebración prevista para las 11:00.

Cortes de tránsito, estacionamientos e infraestructuraPara ordenar la marea de peregrinos, el municipio aplicará un esquema de restricción vehicular a partir del martes 10 a las 12:00.

Los accesos a la ciudad serán desviados hacia las localidades periféricas de Open Door, Jáuregui, Pueblo Nuevo y Cortines, que funcionarán como "esponjas" para absorber el flujo de autos y colectivos.

Desde allí, los asistentes podrán caminar o utilizar el transporte público dispuesto para trasladarse hacia el área de la misa.

El predio contará con 52 postas de cuidado provistas de puntos de hidratación, atención médica de emergencia, carpas eucarísticas y asistencia para personas extraviadas.

El mayor dispositivo de seguridad de la historiaRespecto a la logística y el presupuesto, Boto enfatizó que se trata de un esfuerzo conjunto entre el municipio y el gobierno de la provincia de Buenos Aires.

"Estamos ante el mayor dispositivo de seguridad de la historia de la ciudad. Habrá 11.000 efectivos de la Policía Bonaerense desplegados en la zona, sumados a las fuerzas federales y Gendarmería Nacional que custodiarán la Plaza Belgrano y el santuario", precisó el intendente, renovando la invitación a los fieles de todo el país para sumarse al encuentro.