El Challenger de Villa María ya tiene sus primeros cuartofinalistas confirmados

Este miércoles se llevó a cabo una nueva jornada del AAT Challenger IEB+ edición Villa María a puro sol en el Sport Social Club, donde Juan Manuel La Serna, Nicolás Kicker y Carlos Zárate se convirtieron en los primeros argentinos en cuartos de final.

Este jueves se terminará de definir y serán al menos 5 los tenistas nacionales que estarán entre los 8 mejores. Zárate (341°) se quedó con el partido principal de la jornada y venció a Lucio Ratti (371°) por 6-4 y 6-4.

En un gran duelo que incluyó a dos de los jóvenes tenistas nacionales que se adentraron en el circuito en la última temporada, el tenista de 21 años desplegó un gran juego con su derecha como principal arma para meterse a cuartos de final.

"Estoy muy feliz por avanzar. Vengo de buenas semanas. Hice lo mismo hace dos semanas en Cali y después en Guayaquil, y ya son tres cuartos de final seguidos", dijo el correntino.

"Me encanta Villa María, vengo desde muy chico. La gente es fanática del tenis y transmiten felicidad", agregó Cali.

Esta temporada, Zárate la comenzó siendo 611° del ranking ATP y con este triunfo ya está 333°, lo que significa un inusual ascenso. "Soy un poco ansioso. Esa ansiedad a veces trae sus cosas malas pero la supe llevar. Esa ansiedad de querer competir siempre, estar en el siguiente partido, en otra instancia, con mejores jugadores. Eso me trajo hasta estar instalado en este nivel", explicó.

Por último, agregó: "Eso me hizo también ganar tres torneos en Argentina, que no es nada fácil habiendo tantos chicos muy buenos. Argentina es una base muy buena para el tenis y siempre es duro ganarle a todos acá". Zárate ganó el M25 Luján, M15 Trelew y M15 Jujuy esta temporada.

En tanto, Juan Manuel La Serna (254°) sacó su chapa de candidato para superar a Hernán Casanova (438°) por 7-6 (3), 4-6 y 6-3. El zurdo nacido en Catamarca y formado en Córdoba es el último campeón de Challenger de la provincia, ya que en mayo levantó su primer título de la categoría en "La Docta".

El otro argentino que ganó en esta jornada fue Nicolás Kicker (340°). El bonaerense, campeón de la primera edición del Challenger de Villa María, en 2022, se impuso con autoridad ante el uruguayo Federico Aguilar Cardozo (1063°). Continuará su camino contra el español Oriol Roca Batalla (290°).

Este jueves, desde las 12:00 hs y con entrada libre y gratuita en el Sport Social Club, se terminarán de definir los octavos de final. El viernes se jugarán los cuartos, sábado semis y domingo final. Para los tres días ya están a la venta los tickets en Eden Entradas.