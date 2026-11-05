River visita al descendido Aldosivi buscando quedar entre los de arriba de cara a los playoffs

River visita este jueves a Aldosivi en Mar del Plata, en el cierre de la fase regular del Torneo Clausura. El encuentro, correspondiente a la fecha 16, se disputa desde las 15 en el estadio José María Minella, con transmisión de Cadena 3.

"El Millonario" llega golpeado después de perder 1-0 frente a Boca en el superclásico y buscará recuperarse con una victoria que le permita mejorar su posición de cara a los playoffs.

Aunque ya tiene asegurada su clasificación a los octavos de final, el equipo dirigido por Leonardo Ponzio necesita terminar entre los primeros cuatro de la Zona B para contar con la ventaja de localía en la próxima instancia.

Actualmente, River ocupa el cuarto puesto y comparte puntaje con Belgrano y Barracas Central, por lo que necesita sumar para no depender de otros resultados y sostener su ubicación.

Aldosivi, ya descendido, busca cerrar el torneo con una victoria.

Del otro lado estará un Aldosivi que perdió la categoría y jugará la próxima temporada en la Primera Nacional. El conjunto marplatense afrontará su último compromiso en la máxima categoría con la intención de despedirse ante su gente con un resultado positivo.

"El Tiburón" viene de caer ante Racing y ocupa los últimos puestos de la Zona B. Pese a que ya no tiene posibilidades de evitar el descenso, buscará complicar a un River que llega con la necesidad de sumar.

El encuentro será arbitrado por Bryan Ferreyra, mientras que José Carreras estará a cargo del VAR.

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