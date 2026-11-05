River visita al descendido Aldosivi buscando quedar entre los de arriba de cara a los playoffs
El partido se disputa desde las 15 en Mar del Plata. "El Millo" quiere terminar cuarto en su grupo para tener ventaja de localía en la próxima instancia. Transmite Cadena 3.
05/11/2026 | 09:43Redacción Cadena 3
FOTO: "El Millo" va por la recuperación tras el superclásico.
River visita este jueves a Aldosivi en Mar del Plata, en el cierre de la fase regular del Torneo Clausura. El encuentro, correspondiente a la fecha 16, se disputa desde las 15 en el estadio José María Minella, con transmisión de Cadena 3.
"El Millonario" llega golpeado después de perder 1-0 frente a Boca en el superclásico y buscará recuperarse con una victoria que le permita mejorar su posición de cara a los playoffs.
Aunque ya tiene asegurada su clasificación a los octavos de final, el equipo dirigido por Leonardo Ponzio necesita terminar entre los primeros cuatro de la Zona B para contar con la ventaja de localía en la próxima instancia.
Actualmente, River ocupa el cuarto puesto y comparte puntaje con Belgrano y Barracas Central, por lo que necesita sumar para no depender de otros resultados y sostener su ubicación.
Aldosivi, ya descendido, busca cerrar el torneo con una victoria.
Del otro lado estará un Aldosivi que perdió la categoría y jugará la próxima temporada en la Primera Nacional. El conjunto marplatense afrontará su último compromiso en la máxima categoría con la intención de despedirse ante su gente con un resultado positivo.
"El Tiburón" viene de caer ante Racing y ocupa los últimos puestos de la Zona B. Pese a que ya no tiene posibilidades de evitar el descenso, buscará complicar a un River que llega con la necesidad de sumar.
El encuentro será arbitrado por Bryan Ferreyra, mientras que José Carreras estará a cargo del VAR.
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Lectura rápida
¿Qué partido jugarán River y Aldosivi? River visitará a Aldosivi en Mar del Plata, en el cierre de la fase regular del Torneo Clausura.
¿Quién dirige a River? El equipo está dirigido por Leonardo Ponzio.
¿Cuándo y dónde se jugará el partido? El partido se jugará este jueves a las 15 en el estadio José María Minella.
¿Cuál es la situación de Aldosivi? Aldosivi ya está descendido y busca cerrar el torneo con una victoria.
¿Cómo llega River al partido? River llega golpeado tras perder 1-0 frente a Boca en el Superclásico y necesita sumar para mejorar su posición.