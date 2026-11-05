Los actores que podrían dar vida a Wolverine y otros mutantes en la nueva saga de X-Men

Buenos Aires, 5 de noviembre (NA) -- La reciente confirmación de una nueva entrega de X-Men, la célebre saga de superhéroes, ha generado gran expectativa entre los aficionados a los cómics de Marvel. Con el anuncio de varios actores que darán vida a algunos de los icónicos mutantes, la atención se centra en quién asumirá el papel de Wolverine.

Según informan diversos medios internacionales, a los que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el rodaje de la película comenzará a mediados del año que viene, con un estreno programado para mayo de 2028.

A pesar de que gran parte del elenco ya ha sido confirmado, se están discutiendo los nombres de los actores que interpretarán a personajes clave como Wolverine, Mística y Gambit. Aunque las negociaciones están en marcha, aún no se han firmado contratos.

El periodista James Mack ha revelado que el actor Jeremy Allen White, conocido por su papel protagónico en El Oso, se encuentra en conversaciones con los ejecutivos de Marvel para interpretar a Wolverine en esta nueva adaptación de los X-Men.

Por su parte, la actriz Hunter Schafer, famosa por su papel de Jules en Euphoria, también está en "conversaciones serias" para asumir el rol de Mística en la producción.

Además, el actor Drew Starkey se encuentra "casi confirmado" para interpretar a Gambit, un personaje que actualmente es interpretado por Channing Tatum. También se ha mencionado que Peter Claffey podría ser el nuevo Bestia.

En el marco de la nueva fase de los X-Men, el actual presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, presentó a los nuevos actores que se integrarán al universo Marvel en este reboot que se prepara para mayo de 2028. La presentación tuvo lugar en la reciente exposición D23, donde también participaron el director de Thunderbolts, Jake Schreier, y Sadie Sink, quien interpretó a Jean Grey en la nueva película de Spider-Man.

En esta ocasión, se dio la bienvenida a nuevos talentos como Kit Connor, Christopher Abbott, Samara Weaving, Inde Navarrette, Maya Boyd y Adam Driver. Además, Disney confirmó la incorporación de Ben Wang para el papel de Iceman.

Entre los personajes confirmados, se encuentran Sadie Sink como Jean Grey, Kit Connor como Scott Summers/Cíclope, Christopher Abbott como el profesor Charles Xavier, Samara Weaving como Emma Frost, Inde Navarrette interpretando a Rogue, Maya Boyd como Storm y Adam Driver como Nathaniel Milbury.