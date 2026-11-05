Teté Coustarot, en el inicio del Festival de Cine de Mar del Plata: "Es una muestra de lo que somos"

FOTO: El periodista de Cadena 3, Agustín González, en el Festival de Cine de Mar del Plata.

FOTO: Teté Coustarot dialogó con Cadena 3 en la apertura del Festival de Cine de Mar del Plata.

En el marco del inicio del 41° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, la reconocida conductora televisiva Teté Coustarot dialogó este jueves con Cadena 3 desde la ciudad balnearia.

Durante la entrevista, la presentadora remarcó la enorme trascendencia de la muestra al recordar que se trata del único certamen cinematográfico de categoría "A" en toda Latinoamérica.

En ese sentido, subrayó el valor estratégico de este acontecimiento cultural, que vuelve a posicionar a Argentina en el centro de la escena audiovisual de la región.

Al detallar las características de esta edición, Coustarot destacó que el público se encontrará con una grilla diversa compuesta por producciones nacionales, latinoamericanas e internacionales. Asimismo, ponderó la vocación inclusiva del evento, señalando que las entradas se han fijado a precios muy accesibles para la gente y que se organizan mesas redondas gratuitas con la participación de realizadores y cineastas.

La conductora explicó que la fiesta del cine se extenderá hasta el 15 de noviembre como una propuesta capaz de atravesar al espectador y abrir cabezas al dar a conocer distintas culturas y formas de vida a través de la pantalla.

Consultada sobre los motivos para celebrar a la cinematografía nacional, Teté afirmó con entusiasmo que las películas locales constituyen una muestra cultural masiva del talento, la creatividad y el esfuerzo permanente de los argentinos. Agregó que una de las mayores riquezas del cine propio es que "habla de nosotros", reflejando en la pantalla las calles conocidas, la gestualidad habitual y los modos de relacionarse. Por ello, definió a los actores de nuestro país como un verdadero orgullo que representa la identidad nacional en todo el mundo.

Al evocar una obra en particular que alimente su amor por la patria, la animadora recordó la profunda huella que dejó en ella el largometraje “Las manos”, centrado en la historia del padre Mario y protagonizado por Graciela Borges. Coustarot reveló que la película le produjo una emoción muy fuerte debido a que tuvo la oportunidad de conocer personalmente al sacerdote en vida. Ver plasmada esa vivencia en la gran pantalla significó para ella una experiencia sumamente conmovedora.

Finalmente, al repasar su trayectoria al frente del ciclo televisivo “Argentina de película”, donde ha presentado 120 producciones nacionales, Coustarot enfatizó que cada filme encierra un elemento capaz de emocionar y conectar con las raíces.

La conductora concluyó su intervención agradeciendo el espacio en los micrófonos de Cadena 3 e invitando a la audiencia a disfrutar de las proyecciones. Su testimonio dejó en claro que la cinematografía argentina no sólo entretiene, sino que resguarda la memoria colectiva y enaltece la cultura del país.

Informe de Agustín González.