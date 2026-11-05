Santa Fe: Diputados debaten con modificaciones la ley de seguridad y se vota esta tarde

Después de la postergación de la semana pasada por falta de consenso dentro del oficialismo, la Cámara de Diputados de Santa Fe debate este jueves el paquete de reformas en materia de seguridad impulsado por el gobierno de Maximiliano Pullaro. La iniciativa llegó al recinto con dictamen de comisión y modificaciones respecto del proyecto original y será sometida a votación durante la tarde.

El escenario cambió en los últimos días, luego de que las negociaciones permitieran destrabar las diferencias dentro del interbloque Unidos y alcanzar un acuerdo sobre un texto modificado. Este jueves al mediodía, las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales emitieron dictamen y habilitaron así el tratamiento en el recinto.

La discusión llega después de una semana de negociaciones y de fuertes reclamos del Ejecutivo para que la Legislatura avance con las herramientas que considera necesarias para profundizar la política de seguridad y combatir el narcotráfico y el narcomenudeo.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, había reclamado públicamente celeridad en el tratamiento y defendido la ampliación de las facultades estatales para intervenir frente al delito. «Cuantas más herramientas nos den, más resultados podemos lograr en el menor tiempo posible para que la gente esté segura», sostuvo este miércoles durante la apertura de ExpoSeguridad Rosario.

El funcionario también respondió a los cuestionamientos sobre algunas de las disposiciones incluidas en el paquete. «Estado de sitio es el que les ponen los delincuentes a los vecinos en los barrios», afirmó, al defender la necesidad de fortalecer la capacidad de intervención del Estado.

En la misma línea, el gobernador Maximiliano Pullaro había manifestado su expectativa de que las reformas consiguieran respaldo legislativo. Si bien reconoció que existen distintas miradas en el ámbito parlamentario, insistió en que la seguridad pública necesita nuevas herramientas legales.

La falta de acuerdo que había impedido el tratamiento el jueves pasado estuvo vinculada, precisamente, con las objeciones que distintos sectores plantearon al contenido de la iniciativa. El diputado Emiliano Peralta, de Somos Vida, había anticipado que su bloque no acompañaría el mensaje original del Ejecutivo, aunque se mostraba dispuesto a respaldar una versión con modificaciones.

Entre los puntos cuestionados figuraban el procedimiento por decreto penal, las zonas de intervención especial de la Policía, el mecanismo para resolver el estado de antijuridicidad en procedimientos vinculados con el derribo de búnkeres de drogas y la posibilidad de realizar juicios en rebeldía. Peralta había planteado la necesidad de introducir cambios en esas disposiciones y señalado que su espacio podía acompañar el proyecto en general, aunque con eventuales votos negativos en algunos artículos.

Con las modificaciones incorporadas y el acuerdo alcanzado dentro de Unidos, el proyecto finalmente llegó al recinto. La Cámara debate este jueves el paquete de reformas y tiene previsto votarlo durante la tarde. El resultado y los apoyos que reúna el texto definitivo se conocerán al momento de la votación.