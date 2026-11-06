"No somos cadetes de nadie": el cartel por las compras del Cyber Monday que se volvió viral
Un aviso firmado por la recepción de un edificio pidió a los vecinos que reciban sus propios paquetes. Con un mensaje tajante, rechazó hacerse cargo de las entregas y hasta aludió a las promociones bancarias.
06/11/2026 | 10:10Redacción Cadena 3
FOTO: El cartel por las compras del Cyber Monday que se volvió viral.
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Las compras del Cyber Monday tuvieron una inesperada derivación en un cartel que se volvió viral: un aviso dirigido a los vecinos de un edificio anunció que la recepción dejaría de recibir los pedidos y exigió que cada comprador se hiciera cargo de sus entregas.
"Atención vecinos. No se reciben más pedidos del Cyber Monday en recepción", comienza el texto, firmado al pie por "Recepción". A continuación, solicita a los residentes que indiquen su departamento al realizar las compras y pidan que los repartidores les toquen el timbre directamente.
El mensaje adquiere un tono más tajante cuando hace referencia a los incentivos para comprar. "No nos interesa que Banco Santa Fe ofrezca cuotas y descuentos en Frávega y OnCity", señala, en una aclaración destacada en mayúsculas.
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La mención a las promociones forma parte del reclamo del cartel: el aviso no aporta información sobre las condiciones ni la vigencia de esas ofertas.
"Háganse cargo de sus compras. Que les toquen el timbre o bajen a buscarlas ustedes. No somos cadetes de nadie", continúa el texto, que insiste en que los destinatarios deben ocuparse de recibir los productos.
La frase que resume el planteo aparece destacada hacia el final: "Esto es una recepción, no un depósito". Después del reclamo, el aviso cierra con un formal "Agradecemos su comprensión".
La imagen difundida no identifica el edificio ni permite establecer su ubicación. El contenido del cartel se centra en un pedido concreto: que los vecinos coordinen la recepción de sus compras y eviten dejar esa tarea en manos de quienes atienden el ingreso.
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Lectura rápida
¿Qué ocurrió con las compras del Cyber Monday? Un cartel viral anunció que la recepción de un edificio dejaría de recibir pedidos.
¿Quién firmó el aviso? El aviso está firmado por "Recepción".
¿Cuándo se hizo el anuncio? El anuncio se realizó durante el Cyber Monday.
¿Dónde se encuentra el edificio? El edificio no es identificado en el cartel ni se establece su ubicación.
¿Por qué se hizo el reclamo? Se exige que los residentes se hagan cargo de sus entregas y coordinen con los repartidores.