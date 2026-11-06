Estudio cuestiona cómo los médicos determinan quién necesita estatinas para el corazón

Un reciente estudio ha planteado interrogantes sobre los criterios que utilizan los médicos para decidir quién debe recibir tratamiento con estatinas para prevenir infartos y accidentes cerebrovasculares. La investigación, que involucró a cerca de 5,800 adultos, mostró que el uso de escaneos cardíacos para guiar decisiones de tratamiento resultó en una tasa de eventos cardiovasculares mayores similar a la de las evaluaciones de riesgo tradicionales, a pesar de que los escaneos recomendaron estatinas a un número significativamente menor de pacientes.

Los hallazgos, presentados durante una sesión especial en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología 2026, revelaron además una diferencia notable en la adherencia al tratamiento. Los pacientes a quienes se les recomendó el uso de estatinas basándose en la acumulación de calcio en sus arterias coronarias mostraron una mayor disposición a seguir las recomendaciones de tratamiento.

A pesar de que los resultados sugieren que los escaneos cardíacos podrían ayudar a los médicos a tomar decisiones más específicas sobre el tratamiento, el ensayo no demostró que este enfoque fuera más efectivo que la evaluación de riesgo convencional. Los investigadores afirmaron que se requieren estudios adicionales para determinar si esta estrategia ofrece una mejor prevención de enfermedades cardiovasculares.

El desafío de predecir el riesgo de enfermedad cardíaca

Las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la principal causa de enfermedad y muerte a nivel mundial. Gran parte de esta carga proviene de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica (ASCVD), que se desarrolla cuando depósitos de grasa, conocidos como placa, se acumulan dentro de las arterias, restringiendo el flujo sanguíneo y aumentando el riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares. La enfermedad de las arterias coronarias y el accidente cerebrovascular isquémico son dos formas importantes de esta condición.

Varios factores comunes aumentan la probabilidad de desarrollar ASCVD, incluyendo el tabaquismo, la diabetes, la hipertensión y el colesterol elevado. Los médicos utilizan estos factores para estimar el riesgo cardiovascular de una persona y determinar si son apropiados los medicamentos preventivos.

Las estatinas son uno de los tratamientos más utilizados para reducir ese riesgo. Estos medicamentos disminuyen los niveles de colesterol, especialmente el colesterol de lipoproteínas de baja densidad, conocido como LDL o colesterol malo. También ayudan a reducir la probabilidad de complicaciones cardiovasculares graves.

Sin embargo, identificar qué pacientes se beneficiarán de las estatinas sigue siendo un desafío significativo. Algunas personas que eventualmente sufren un infarto no parecen estar en un riesgo particularmente alto según los métodos de evaluación convencionales.

"Para demasiados pacientes, el primer síntoma de ASCVD es un infarto", afirmó el Doctor Joseph B Muhlestein del Intermountain Medical Center en Murray, EE. UU., investigador principal del ensayo CorCal Outcomes. "Las estatinas han demostrado ser altamente efectivas en la prevención de ASCVD; sin embargo, existe una gran brecha en la evaluación de riesgo, la iniciación de estatinas y la persistencia en el tratamiento".

Según Muhlestein, muchas personas que sufren su primer infarto, especialmente adultos jóvenes, no habrían sido clasificadas previamente como de suficiente riesgo cardiovascular para justificar el tratamiento con estatinas. Esta limitación ha llevado a los investigadores a investigar si examinar directamente las arterias podría proporcionar información más útil.

¿Pueden los escaneos de calcio cardíaco mejorar las decisiones sobre estatinas?

El ensayo CorCal Outcomes investigó dos enfoques diferentes para determinar qué pacientes deberían ser aconsejados para comenzar la terapia con estatinas antes de experimentar un evento cardiovascular.

El primero se basó en las ecuaciones de cohortes agrupadas (PCE), una herramienta de evaluación de riesgo comúnmente utilizada que estima el riesgo cardiovascular utilizando factores tradicionales como la edad, los niveles de colesterol, la presión arterial y el estado de fumador.

El segundo enfoque midió el calcio en las arterias coronarias (CAC), lo que proporciona una indicación más directa de la acumulación de placa en las arterias que suministran sangre al corazón.

Esta medición utiliza una tomografía computarizada (CT) para detectar depósitos de calcio en las arterias coronarias. El calcio puede acumularse dentro de la placa aterosclerótica, convirtiéndose en un marcador útil de la enfermedad coronaria subyacente, incluso en personas que no han desarrollado síntomas.

A diferencia de los calculadores de riesgo tradicionales, que estiman la probabilidad de problemas cardiovasculares futuros basándose en características personales y mediciones de salud, los escaneos de calcio proporcionan evidencia de enfermedad ya presente en las arterias coronarias.

Los investigadores querían determinar si utilizar esta información para guiar las recomendaciones de estatinas podría mejorar los resultados cardiovasculares.

Casi 5,800 pacientes pusieron a prueba ambos métodos

El ensayo inscribió a 5,772 pacientes de las regiones de Canyons y Desert de Intermountain Health Care en los Estados Unidos. Los participantes no tenían antecedentes conocidos de ASCVD o diabetes y no habían recibido terapia con estatinas previamente.

La edad promedio de los participantes fue de 64 años, y las mujeres representaron el 51% de la población del estudio.

Los participantes elegibles fueron asignados aleatoriamente (1:1) a uno de dos grupos. Un grupo recibió orientación sobre el tratamiento con estatinas basada en puntajes de riesgo cardiovascular tradicionales, mientras que el otro recibió recomendaciones basadas en los resultados del escaneo de calcio coronario.

Tanto los pacientes como sus médicos fueron informados sobre las recomendaciones de tratamiento generadas por el protocolo del estudio. Sin embargo, la decisión final sobre si comenzar a tomar estatinas quedó a cargo de los pacientes y sus médicos.

Los investigadores luego rastrearon los eventos cardiovasculares mayores (MACE; mortalidad por todas las causas, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y revascularización arterial).

Este resultado combinado incluyó la muerte por cualquier causa, infartos, accidentes cerebrovasculares y procedimientos para restaurar el flujo sanguíneo a través de arterias estrechas o bloqueadas.

Los escaneos cardíacos llevaron a muchas menos recomendaciones de estatinas

Después de un seguimiento promedio de 4.2 años, los investigadores encontraron que los eventos cardiovasculares mayores ocurrieron a exactamente la misma tasa observada en ambos grupos.

Un total del 2.7% de los pacientes en cada grupo experimentaron uno de los eventos incluidos en el resultado primario del estudio. El riesgo relativo estimado a lo largo del tiempo también fue casi idéntico (cociente de riesgo 0.99; intervalo de confianza del 95% 0.71 a 1.38; p=0.045 para no inferioridad).

Sin embargo, esta similitud no estableció que las dos estrategias fueran igualmente efectivas. El estudio no cumplió con el requisito estadístico predeterminado para demostrar que el enfoque de escaneo de calcio no era significativamente peor que la evaluación de riesgo convencional.

Una diferencia notable surgió en la frecuencia con que se recomendó a los pacientes comenzar a tomar estatinas.

Los participantes evaluados utilizando puntajes de riesgo tradicionales recibieron recomendaciones para iniciar terapia con estatinas más de tres veces más a menudo que aquellos cuyas decisiones fueron guiadas por mediciones de calcio coronario.

A pesar de esta diferencia sustancial en las recomendaciones de tratamiento, ambos grupos experimentaron la misma tasa observada de eventos cardiovasculares mayores durante el período de seguimiento.

Una sorprendente diferencia en la adherencia a las estatinas

Quizás el hallazgo más intrigante involucró si los pacientes realmente siguieron su tratamiento prescrito.

Entre aquellos a quienes se les aconsejó tomar estatinas, los pacientes cuyas recomendaciones se basaron en escaneos de calcio fueron mucho más propensos a adherirse a su régimen de medicación que aquellos evaluados utilizando factores de riesgo cardiovascular tradicionales.

La diferencia fue sustancial (62% frente a 23%).

En otras palabras, los pacientes recomendados para tomar estatinas basándose en evidencia visible de acumulación de calcio en sus arterias fueron aproximadamente 2.7 veces más propensos a seguir su régimen de medicación.

Una posible explicación es que ver evidencia de enfermedad en sus propias arterias motiva a los pacientes a tomar medicación preventiva. Sin embargo, el ensayo no estableció por qué la adherencia difería tan drásticamente entre los grupos.

Los hallazgos plantean la posibilidad de que los escaneos de calcio coronario puedan influir no solo en qué pacientes reciben recomendaciones de estatinas, sino también en si esos pacientes toman consistentemente los medicamentos.

Lo que los hallazgos significan para la prevención de enfermedades cardíacas

A pesar de estas diferencias potencialmente importantes, los investigadores enfatizaron que el estudio no pudo establecer si el tratamiento guiado por escaneos de calcio proporciona protección cardiovascular comparable a la evaluación de riesgo tradicional.

Una limitación importante fue que menos participantes experimentaron eventos cardiovasculares mayores de lo que los investigadores habían anticipado. Con menos eventos para analizar, el ensayo tuvo menos poder estadístico para determinar si existía una diferencia significativa entre los dos enfoques.

"El poder del estudio para detectar una diferencia se redujo por las tasas de eventos más bajas de lo esperado y no demostramos no inferioridad entre los grupos", concluyó el Doctor Muhlestein, quien agregó: "El estudio proporcionó importantes ideas generadoras de hipótesis sobre la eficiencia de la iniciación de estatinas y la adherencia cuando las decisiones se basan en la puntuación de CAC. En conjunto, nuestros datos podrían utilizarse para planificar un ensayo aleatorio adicional con un mayor poder que compare CAC con los algoritmos basados en factores de riesgo actuales".

Los hallazgos podrían ayudar a los investigadores a diseñar ensayos futuros capaces de determinar si los escaneos de calcio coronario pueden mejorar la eficiencia de la prescripción de estatinas sin comprometer la protección cardiovascular.

Las recomendaciones europeas actuales ya reconocen un papel potencial para estas mediciones. La actualización enfocada de 2025 de las Guías ESC/EAS 2019 para el manejo de dislipidemias recomienda considerar los puntajes de calcio coronario elevados, cuando estén disponibles, como un factor adicional en la evaluación del riesgo cardiovascular.

Esta orientación se aplica particularmente a las personas con riesgo cardiovascular moderado o aquellas cuyo riesgo estimado se encuentra cerca del umbral en el que normalmente se recomendaría la medicación preventiva.

Para estos individuos, la evidencia de acumulación de calcio puede ayudar a los médicos a tomar decisiones más informadas cuando la necesidad de terapia con estatinas es incierta.

Los hallazgos de CorCal Outcomes suman a la discusión al sugerir que los escaneos cardíacos también pueden influir en la fidelidad con la que los pacientes siguen el tratamiento. Si esa ventaja se traduce en mejores resultados cardiovasculares a largo plazo sigue siendo una pregunta importante para futuras investigaciones.