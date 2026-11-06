Monseñor Eduardo Martín: "León XIV nos invita a trabajar por la paz y la comunión"

El arzobispo de Rosario visitó Juntos en Cadena 3 Rosario y habló sobre la visita del papa León XIV a la Argentina, las expectativas de la Iglesia y los desafíos del catolicismo. También cuestionó que Francisco no haya visitado el país durante su pontificado y explicó las diferencias entre ambos pontífices.

El arzobispo de Rosario, monseñor Eduardo Martín, destacó que la Iglesia atraviesa un proceso de recuperación de la participación de los fieles después de la pandemia, aunque reconoció que persiste una distancia entre quienes se identifican como católicos y quienes practican efectivamente la religión. “Hoy estamos recuperando, gracias a Dios”, afirmó. En ese sentido, señaló que la arquidiócesis cuenta con 30 seminaristas en el seminario mayor y alrededor de 20 en el menor.

Como otra señal de crecimiento, mencionó la participación de jóvenes en actividades religiosas. “Anoche, por ejemplo, estuve en la Universidad Católica, unos 200 jóvenes adorando el Santísimo Sacramento”, contó. También indicó que los sacerdotes observan un aumento de adultos que se acercan a solicitar los sacramentos. “El ser humano necesita a Dios, nosotros estamos hechos para Dios”, sostuvo, al explicar que la fe ofrece sentido y fortaleza frente a los sufrimientos de la vida.

El catolicismo y los cambios sociales

Al analizar el vínculo de la sociedad con la religión, Martín planteó que existe un catolicismo principalmente cultural. “Hoy es el 60% aproximadamente de la población que se declara católica, pero la inmensa mayoría no es practicante”, señaló. Explicó que la adhesión disminuye a medida que se avanza en los sacramentos y consideró que la sociedad atraviesa un cambio profundo respecto de otras épocas, cuando las costumbres y las leyes estaban más vinculadas con el cristianismo.

En ese marco, habló de un proceso de “neopaganismo” y mencionó la búsqueda de respuestas espirituales en filosofías orientales, el reiki, el yoga y las constelaciones. Sin embargo, aclaró que no todas esas prácticas responden a las necesidades más profundas de las personas. “En todas las filosofías hay algún elemento de verdad, pero cuando no apunta o no acierta a corresponder realmente con la necesidad humana, que es la necesidad de la verdad, de la belleza, de la justicia, de la paz y del amor, en algún punto eso no alcanza”, reflexionó.

Sobre la llegada de León XIV y su comparación con Francisco, el arzobispo sostuvo que las principales diferencias están en los estilos personales. Definió al actual pontífice como un hombre de pocas palabras, pero de escucha atenta. “Es de poca palabra, pero cuando dice, dice”, resumió. También destacó que el Papa continúa las principales líneas del pontificado de Bergoglio, entre ellas el cuidado de la creación y la doctrina social de la Iglesia, y mencionó su preocupación por la dignidad humana frente al avance de la inteligencia artificial.

El mensaje del Papa y los sectores vulnerables

Martín consideró que las actividades previstas por León XIV en la cárcel y en el Cotolengo de Claypole tendrán un significado que excede cualquier lectura política. Sobre la posibilidad de que su visita al establecimiento sea interpretada como un mensaje al Gobierno por la situación de las personas con discapacidad, respondió: “Sería reducir mucho decir que el Papa va a Claypole para mandarle un mensaje al Gobierno. Es un mensaje a todos nosotros, a toda la sociedad.”

En esa línea, remarcó que la dignidad de las personas no depende de sus condiciones ni de su posición social. “La vida no es el éxito económico. La dignidad de la persona no pasa por la fama, por la posición social, por el cargo que ocupo, por el auto más grande que tengo o por la última ropa que tengo”, expresó. Y agregó: “Miren a estos. Estos son nuestros hermanos”. Para el arzobispo, la presencia del Papa en esos lugares invita a revisar las prioridades de una sociedad que muchas veces deja de lado a quienes más necesitan acompañamiento.

La ausencia de Francisco en la Argentina

Uno de los momentos más significativos de la entrevista fue cuando Martín se refirió a la decisión de Francisco de no visitar la Argentina durante sus años como pontífice. El arzobispo reconoció que se trató de una ausencia que generó malestar y que todavía representa una herida para la Iglesia y para el país. “Nosotros estuvimos en la visita ad limina y un obispo le preguntó por qué no venía. Dijo que estaba programado en 2017, pero había elecciones en Chile y entonces no se pudo hacer. Se postergó y después había otros compromisos”, recordó.

El religioso contó que insistió en la necesidad de que el Papa visitara el país y que incluso planteó qué lectura podría hacer la historia de esa ausencia. “¿Qué va a decir la historia de este Papa? ¿Qué va a decir del pueblo argentino, que no estuvo mirándonos? ¿Qué va a decir de la Iglesia argentina, que estos obispos no pudieron influir?”, se preguntó. Y admitió: “Esta es una herida que nos quedará y se cerrará en el cielo cuando se dé vuelta la página y sepamos por qué realmente él no vino, si es porque no quiso, si es porque no pudo o si consideró que no”.

Martín también recordó que el año pasado le entregó personalmente a León XIV una carta del intendente de Rosario para invitarlo a la ciudad. En febrero volvió a encontrarse con él en Roma y le reiteró el pedido. “Le dije: ‘Lo esperamos en la Argentina y no se olvide de Rosario’. Y me sonrió nomás”, relató. Aunque lamentó que la agenda del pontífice incluya Buenos Aires y Córdoba, destacó su vínculo con América Latina y su capacidad para comunicarse en distintos idiomas.

La agenda y las expectativas de la visita

El arzobispo confirmó que participará del encuentro interreligioso en la Cancillería, invitado por su designación como consultor de la Santa Sede para el diálogo con los judíos, un nombramiento realizado por León XIV por un período de cinco años. También explicó que viajará a Córdoba para las actividades del martes y que luego participará del encuentro con jóvenes en Buenos Aires y de la visita a Luján.

Finalmente, felicitó a los medios de comunicación por la cobertura y el clima de expectativa generado alrededor de la llegada del pontífice. “Los argentinos estamos ansiosos de recibir a este huésped y por eso nos estamos preparando”, afirmó. Sobre el mensaje que espera que deje la visita, concluyó: “Trabajar para la comunión, para la justicia, para la paz, el diálogo, para desarmar. El Papa habla de una paz desarmada y desarmante, empezando por el lenguaje. Hay que desarmar el lenguaje”.

Entrevista de Alberto Lotuf.